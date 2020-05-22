RTÜK'ten Sevda Noyan kararı!
RTÜK, Sevda Noyan'ın Arafta Sorular programındaki ifadeleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi.
RTÜK, Ülke TV'de Sevda Noyan'ın, Esra Elönü'nün hazırladığı Arafta Sorular programında sarf ettiği sözler için kararını verdi
RTÜK, “Listem hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür” diyen Sevda Noyan’ın sözleriyle yayında “toplumun kin ve düşmanlığa tahrik edildiği; toplumda nefret duyguları oluşturulduğu” gerekçesiyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi.
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