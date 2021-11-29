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Aktüel RTÜK ve YEE, Türkçe çalıştaylarını Avrupa’ya yayacak
Aktüel

RTÜK ve YEE, Türkçe çalıştaylarını Avrupa’ya yayacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Brüksel’de düzenlenen “Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı” sırasında AA’nın sorularını cevapladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 21:46:00 -
RTÜK ve YEE, Türkçe çalıştaylarını Avrupa’ya yayacak

Şahin, çalıştay üzerinde uzun süredir çalıştıklarını belirterek RTÜK olarak medya okuryazarlığının geliştirilmesi için de uzun süredir uğraş verdiklerini belirtti. Ebubekir Şahin, “Avrupa’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerde bu çalışmayı yapmak için çok değerli partner olarak yanımıza YEE’yi aldık. YEE’nin bu ülkelerde çok güzel çalışmaları zaten vardı. Çalıştayımızı Brüksel’de başlattık ama ilerleyen süreçte bu çalışmanın AB ülkelerinde, Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkelerde devamını getirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu. Türkiye’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer devlet büyüklerinin selamlarını getirdiğini ifade eden Şahin, çalıştaya çok ciddi teveccüh gördüğünü, sadece Belçika’dan değil, Fransa gibi ülkelerden de katılım olduğunu söyledi.

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