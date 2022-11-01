RTÜK üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi! Mete Hacıarifoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Son dakika haberi! TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi.

RTÜK üyeliği için TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçimin kazananı Mete Hacıarifoğlu oldu

Alınan son dakika bilgisine göre, RTÜK üyeliğine AK Parti'nin adayı Mete Hacıarifoğlu seçildi

Boşta kalan RTÜK üyeliği için TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçimi AK Parti'nin adayı Mete Hacıarifoğlu kazandı.

Hacıarifoğlu, 243 oy alırken, 5 oy geçersiz sayıldı. Oylamada ayrıca boş oy çıkmadı.

Bir üst kurul üyeliği için İYİ Parti Grubu Murat İde ve Çiğdem Akdemir’in, AK Parti Grubu ise Batuhan Mumcu ve Mete Hacıarifoğlu’nun isimlerini aday olarak bildirmişti.

METE HACIARİFOĞLU KİMDİR?

Mete Hacıarifoğlu, Ağustos 1973’te Karabük’te doğdu. 1996-2003 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yaptı. 2003-2009 yılları arasında RTÜK’te uzman kadrosunda görevlendirildi. 2009-2013 yılları arasında AB Bakanlığı’nda geçici görevli personel olarak çalıştı. Daha sonra RTÜK’e döndü; 2013’ten bu yana araştırmacı kadrosunda Özel Kalem Müdür Vekili olarak görev yapan Hacıarifoğlu, TBMM'de yapılan oylama sonucu RTÜK üyesi oldu.