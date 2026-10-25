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Kültür - Sanat RTÜK harekete geçti: Aile ve çocuk dostu yapımlara büyük ödül
Kültür - Sanat

RTÜK harekete geçti: Aile ve çocuk dostu yapımlara büyük ödül

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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RTÜK ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen ‘2026 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri’ne başvurular devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteklediği organizasyonda, 10 kategoride toplam 25 milyon lira ödül dağıtılacak.

RTÜK'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Aileyi güçlendiren, çocukların gelişimini destekleyen yapımları teşvik ediyoruz. RTÜK ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilecek ‘2026 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödüller' için başvurular devam ediyor. Aile bağlarını ve toplumsal değerlerimizi ekranlara taşıyan yapımlara, 10 kategoride toplam 25 milyon lira teşvik ödülü verilecek. Son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2026" ifadelerine yer verildi.

 

 

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