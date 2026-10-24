T4 ne yapmak istiyor? 1 milyar euroyu 1 milyon euro yapıp soygunu küçültmeye çalıştılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ve siyaset kulislerini sarsan kara para aklama soruşturmasında geride bırakılan acı tablo, manşet cambazlarıyla gözlerden kaçırılmak isteniyor.

Savcılık sevk yazısının detaylarında, 1 milyar Euro gibi astronomik bir rakamın kamu gücü ve nüfuz kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği siyah üzerine beyaz yazılmış dururken; T24’ün haber başlığında bu skandal rakamın “1 milyon dolar” (veya içeriğin devamında 1 milyon Euro) olarak küçültülmesi manidar bulundu.

Haberin alt detaylarında ve savcılık açıklamasında 1 milyar euroluk fon iddiası açıkça yer almasına rağmen, başlığın bu şekilde atılması, "soygunu küçültmeye çalıştılar" yorumlarına neden oldu..

Fonlanmanın karşılığı böyle ödeniyor

Sarıgül ailesinin mal varlığını yurt dışına kaçırma çabalarında 9 ismin aracılık ettiği iddia edilirken, bu denli büyük bir vurgunun küçük rakamlarla mızrak çuvala sığdırılmaksızın sunulması, medya tetikçiliğinin en somut örneği olarak yorumlandı.

Fondaş medyanın başını çeken T24'ün 1 milyar euroluk soygunu 1 milyon dolar olarak küçültmeye çalışmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.