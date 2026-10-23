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Dünya Almanya'dan Erdoğan ve Fidan'a teşekkür
Dünya

Almanya'dan Erdoğan ve Fidan'a teşekkür

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Almanya'dan Erdoğan ve Fidan'a teşekkür

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü ziyaret sırasında yaşanan özel bir an. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ve bölge dışişleri bakanlarını tarihi Dolmabahçe Sarayı’nda ağırladığınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Alman bakan, uzun süredir devam eden çatışmaları çözmenin yollarını aramak üzere bir araya geldikleri bu süreçte, Türkiye’nin sıcak misafirperverliğini büyük takdirle karşıladıklarını belirtti.

Wadephul, paylaşımında İstanbul’da düzenlenen R4+E3 toplantısının bir ilk olduğuna işaret ederek, "Ortak girişimimize ev sahipliği yaptığınız için teşekkürler Hakan Fidan." ifadesine yer verdi.

 

Avrupalı ve bölgesel ortakların Hürmüz Boğazı ve Babülmendeb'teki gerginliğin daha da tırmanmasını önleme konusunda acil bir ihtiyaç bulunduğu görüşünü paylaştığını kaydeden Wadephul, "Amacımız, bu uzun süren çatışmalardan bir 'çıkışa giden bir giriş noktası' bulmaktır. Kolay bir çözüm yok. Yeni diplomatik yaklaşımları keşfetmeye hazırız ve böylece istikrarı ve seyir özgürlüğünü yeniden tesis etmeye katkıda bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Wadephul ayrıca, Rusya’nın tahıl sevkiyatlarına yönelik saldırılarının gıda güvenliğini tehdit ettiği Karadeniz’de, tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamaya yardımcı olacak yolları araştırmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Bugünkü toplantının iyi bir başlangıç olduğunu aktaran Wadephul, bu diyaloğu sürdürmek üzere ortakları Almanya'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

İstanbul'da, R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) + İtalya'nın da katılımıyla E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) dışişleri bakanları toplantısı düzenlendi.

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