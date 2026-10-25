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Mourinho'dan derbi öncesi Arda Güler kararı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mourinho'dan derbi öncesi Arda Güler kararı!

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, Barcelona ile oynanacak kritik El Clasico öncesinde Arda Güler’in forma durumuna ilişkin kararını verdiği belirtildi.

#1
Foto - Mourinho'dan derbi öncesi Arda Güler kararı!

LaLiga'nın 10. haftasında Real Madrid, deplasmanda Barcelona'ya konuk olacak. Mücadele öncesi 27 puana sahip olan Barcelona, Real Madrid'in 6 puan önünde yer alıyor.

#2
Foto - Mourinho'dan derbi öncesi Arda Güler kararı!

GÖZLER ARDA GÜLER'DE OLACAK Bu gece oynanacak olan dev maçta Türk futbolseverlerin gözü Arda Güler'de olacak. Son iki resmi maçta da fileleri havalandırmayı başaran yıldız futbolcunun sergileyeceği performans merakla bekleniyor Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek maç öncesi Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, ilk 11 kararını verdi.

#3
Foto - Mourinho'dan derbi öncesi Arda Güler kararı!

Real Madrid'in muhtemel 11'i şu şekilde: Lunin, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Diomande, Mbappe.

#4
Foto - Mourinho'dan derbi öncesi Arda Güler kararı!

Barcelona'nın muhtemel 11'i şu şekilde: Garcia, Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Gordon, Gabriel Jesus.

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