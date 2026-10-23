Sivas’ta alkol dayatması! Yeni Parti’li Ulaş Karasu’dan akıllara zarar şarap çıkışı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Muhafazakâr yapısı ve manevi değerleriyle öne çıkan Sivas’ta, Valiliğin kayak merkezinde kamu huzurunu korumak adına alkol servisine izin vermemesi Yeni Parti’yi rahatsız etti. Yeni Parti Milletvekili Ulaş Karasu, kentin huzurunu ve aile ortamını koruyan bu takdire şayan kararı hedef alarak, turizmi içki tüketimine bağlayan skandal ifadeler kullandı.
Yeni Parti Milletvekili Ulaş Karasu, kentin huzurunu ve aile ortamını koruyan bu takdire şayan kararı hedef alarak, turizmi içki tüketimine bağlayan skandal ifadeler kullandı.
Valiliğin basiretli kararına karşı adeta alkol lobisinin sözcülüğüne soyunan Yeni Parti’li Ulaş Karasu, "İstanbul’dan gelen adam bir kadeh şarap içecek ama izin vermiyoruz. Şarap içemiyorsa niye gelecek?" diyerek kentin turizm potansiyelini ve değerini içki kadehine indirgemeye kalkıştı. Manevi iklimiyle bilinen Yiğidolar diyarında meşrubat ve alkol dayatmasını kalkınma şartı gibi sunan bu zihniyet, vatandaşların ve muhafazakâr turistlerin aileleriyle huzur içinde tatil yapma hakkını hiçe sayarak büyük tepki topladı.