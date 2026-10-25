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Öğrencilerin talepleri simidi değiştirdi: Geleneksel lezzet yeni çeşitlerle büyüyor

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Öğrencilerin talepleri simidi değiştirdi: Geleneksel lezzet yeni çeşitlerle büyüyor

Türkiye’nin vazgeçilmez lezzetlerinden simit, yaklaşık 100 farklı çeşidiyle geleneksel sokak tezgâhlarından modern kafelere taşınırken, üniversite öğrencilerinin değişen damak zevki sektörde yeni ürünlerin ortaya çıkmasını sağladı.

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Foto - Öğrencilerin talepleri simidi değiştirdi: Geleneksel lezzet yeni çeşitlerle büyüyor

Türkiye'de sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzeti simit, farklı çeşitleriyle her yörede ilgi görüyor. Susamlı, susamsız ve pekmezli türleri ve kendine özgü pişirme teknikleriyle öne çıkan yöresel simit çeşitleri, Türkiye'nin zengin mutfak kültürünü yansıtıyor. İstanbul'un çıtır simidinden Ankara'nın koyu renkli simidine ve İzmir'in gevreğine kadar farklı yöresel çeşitleri bulunan bu lezzet, simidin aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu da ortaya koyuyor.

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Foto - Öğrencilerin talepleri simidi değiştirdi: Geleneksel lezzet yeni çeşitlerle büyüyor

"OSMANLI DÖNEMİNE DAYANIYOR": Ankara Simitçiler Pideciler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Osmanlı dönemine dayanan simit kültürünün, Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşatıldığını söyledi. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Eskişehir gibi şehirlerde yaygın olarak tüketilen simidin, özellikle kahvaltıda pratik bir seçenek olarak öne çıktığını anlatan Delibaş, "Her şehrin kendine özgü simit geleneği bulunurken üretim yöntemleri de yörelere göre değişiyor. Ankara simidinde soğuk pekmez uygulamasıyla öne çıkan bir yöntem tercih edilirken İstanbul simidinde farklı yağ kullanımları görülebiliyor. İzmir gevreği ise haşlama yöntemiyle hazırlanıyor. Kastamonu ve Rize gibi bazı şehirlerde susamsız simit çeşitleri de üretiliyor." dedi.

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Foto - Öğrencilerin talepleri simidi değiştirdi: Geleneksel lezzet yeni çeşitlerle büyüyor

"YURT DIŞINDA DA SİMİDE İLGİ GÖSTERİLİYOR": Delibaş, Türkiye genelinde yaklaşık 100 farklı simit çeşidinin bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: "Geleneksel sokak simidi ve simit fırınlarının yanı sıra 2000'li yıllarda simit kafeler de yaygınlaşmaya başladı. Memur ve öğrenci nüfusunun yoğun olduğu şehirlerde hızlı kahvaltı ihtiyacı, bu dönüşümde etkili oldu. Simit kafelerin yeni yeni açılmaya başlamasıyla iş yerlerine 'dilek ve öneri' kutuları koyduk. Üniversite öğrencilerinin önerileri bu süreçte önemli rol oynadı. Öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda farklı lezzetlerle simidi buluşturduk.

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Foto - Öğrencilerin talepleri simidi değiştirdi: Geleneksel lezzet yeni çeşitlerle büyüyor

Böylece geleneksel simidin yanı sıra zeytinli, peynirli, tereyağlı, sucuklu, kaymaklı ve çikolatalı gibi farklı seçenekler de tüketicilerin beğenisine sunduk." Türk mutfağının geleneksel ürünlerinden simidin yurt dışında da tüketicilerle buluştuğunu dile getiren Delibaş, "Özellikle Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı ülkelerde simit ve simit kafe konseptine yönelik ilgi, tüketici talebiyle birlikte gelişti. Teknolojik imkanların ve işletmecilik modellerinin gelişmesiyle simit kültürü, farklı ülkelerde daha görünür hale geldi." ifadesini kullandı.

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