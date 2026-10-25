Öğrencilerin talepleri simidi değiştirdi: Geleneksel lezzet yeni çeşitlerle büyüyor

"OSMANLI DÖNEMİNE DAYANIYOR": Ankara Simitçiler Pideciler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Osmanlı dönemine dayanan simit kültürünün, Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşatıldığını söyledi. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Eskişehir gibi şehirlerde yaygın olarak tüketilen simidin, özellikle kahvaltıda pratik bir seçenek olarak öne çıktığını anlatan Delibaş, "Her şehrin kendine özgü simit geleneği bulunurken üretim yöntemleri de yörelere göre değişiyor. Ankara simidinde soğuk pekmez uygulamasıyla öne çıkan bir yöntem tercih edilirken İstanbul simidinde farklı yağ kullanımları görülebiliyor. İzmir gevreği ise haşlama yöntemiyle hazırlanıyor. Kastamonu ve Rize gibi bazı şehirlerde susamsız simit çeşitleri de üretiliyor." dedi.