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Kültür Sanat
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Sezai Karakoç Kültür Sanat sezonu açıldı

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Sezai Karakoç Kültür Sanat sezonu açıldı

Esenler Belediyesi, “Diriliş” düşüncesiyle bir medeniyet idealinin izini süren ve “Mona Rosa” şiiriyle Türk edebiyatının hafızasında unutulmaz bir yer edinen usta şair ve düşünür Sezai Karakoç’a atfettiği 2026-2027 Kültür Sanat Sezonu’nu görkemli bir açılış programıyla başlattı.

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Foto - Sezai Karakoç Kültür Sanat sezonu açıldı

Kültür sanat sezonlarını tarihi şahsiyetlere atfetme geleneğini sürdüren Esenler Belediyesi, yeni sezonunu Türk edebiyatının usta şairi ve düşünce dünyasının öncü isimlerinden Sezai Karakoç’a adadı. Sezonun açılış programı, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun ev sahipliğinde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in yanı sıra kültür, sanat, edebiyat, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

#2
Foto - Sezai Karakoç Kültür Sanat sezonu açıldı

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, yapay zeka teknolojisinden beslenerek 2D animasyon tekniği kullanılarak Şehir Ekranı ekibi tarafından hazırlanan Sezai Karakoç’un hayatını ve düşünce dünyasını anlatan bir animasyon film gösterimi gerçekleştirildi. Gecede ayrıca, önceki dönem olan Cemil Meriç Kültür Sanat Sezonu boyunca hayata geçirilen çalışmaların yer aldığı tanıtım filmi izleyicilerle buluştu. Sunuculuğunu İsa Yeşilyurt’un üstlendiği programda oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Sezai Karakoç’un şiirlerinden oluşan özel bir dinleti sundu.

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Foto - Sezai Karakoç Kültür Sanat sezonu açıldı

Esenler Belediyesi 2026-2027 Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, program alanına gençlerin coşkuyla geldiğini görmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Esenler’de kültür, sanat ve edebiyata verilen değerin, şehirlerin kimliğini ve hafızasını yaşatmada kritik öneme sahip olduğuna işaret eden Çelik, gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’yu tebrik etti.

#4
Foto - Sezai Karakoç Kültür Sanat sezonu açıldı

Dilini, düşünce birikimini ve kültürel mirasını koruyamayan toplumların kendi tarihleriyle sağlıklı bir ilişki kuramayacağını belirten Çelik, geçmişin düşünürleri ve eserleriyle bağ kurmanın bugünü anlamak açısından önemli olduğunu vurguladı. Kültür ve sanatın yalnızca bir eğlence faaliyeti olmadığını ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

#5
Foto - Sezai Karakoç Kültür Sanat sezonu açıldı

“Biz bugün bu çağa yeni bir şey söylemek istiyorsak öncekilerin söylediklerini kendimize yâr edineceğiz. Sezai Karakoç’la, Yusuf Has Hacib’le ve diğer düşünürlerle yakınlık kurmadan bugün tarihle ve coğrafyayla doğru bir ilişki yaşayamayız. Bugün en büyük direniş kültürel direniştir. En büyük savaş, kavramların savaşıdır. Kültür ve sanat faaliyetleri, özellikle gençlerin tarihleriyle, dilleriyle ve medeniyet birikimleriyle bağ kurmaları açısından büyük önem taşıyor.

#6
Foto - Sezai Karakoç Kültür Sanat sezonu açıldı

Kültür sanat bir eğlence faaliyeti değil, bir varoluş faaliyetidir, bir diriliş faaliyetidir. Onun için başkanımızı tebrik ediyorum. Bu zamanda, bu coğrafyada ve dünyanın mevcut gündemi içerisinde büyük bir diriliş şairinin hatırasına ve ismine uygun bir kültür sanat sezonunun açılıyor olması, aslında bu çağa verecek bir cevabımız olduğunu da göstermeye çalışıyor.

#7
Foto - Sezai Karakoç Kültür Sanat sezonu açıldı

Biz insanlığa diyoruz ki yapay zekâyla adam öldürenlere karşı dirilişle cevap veriyoruz. Ellerindeki en yüksek teknolojik silahlarla insanın zihnini çalmaya çalışanlara karşı medeniyet tasavvurumuzla cevap veriyoruz. Sevdiklerimizi çalmaya çalışanlara karşı fikrimizle, düşüncemizle, imanımızla ve özgüvenimizle cevap veriyoruz. Doğu da bizimdir, Batı da bizimdir.””

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Foto - Sezai Karakoç Kültür Sanat sezonu açıldı

Programda konuşmalarını gerçekleştiren Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise Sezai Karakoç’un fikirlerini ve eserlerini toplumun farklı kesimleriyle buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Göksu şunları aktardı: “Dünya hayatını kendisine bir sürgün olarak tarif eden, insanın fıtratında var olan cesareti diriliş olarak tanımlayan; büyük bir medeniyet işçisi olarak şiir ve edebiyatla düşüncelerini yüreklere nakşeden Sezai Karakoç ile sezonumuzu taçlandırıyoruz. Karakoç, sadece bir şair değil, büyük bir medeniyet işçisi. Bu yıl Esenler’de 125 bin hanede Sezai Karakoç okunacak. Bu yıl sabah akşam Sezai Karakoç diyeceğiz.” “İNSANI İHMAL EDERSENİZ DİĞER YATIRIMLARI DA İMHA EDERSİNİZ” Kültürü, gündelik hayata dokunan sonuçlar doğuracak şekilde zihinsel bir birikim ve inşa sürecinin ürünü olarak tanımlayan Göksu, merhum mimar Turgut Cansever’in sözlerini hatırlatarak, “Eğer siz bir şehri imar etmek istiyorsanız sadece yollarını yapmış, binalarını yenilemiş olmanız şehri imar etmiş olduğunuz anlamına gelmiyor. Merhum Turgut Cansever’in ifadesiyle, ‘Şehri imar ederken şehrin insanını, neslini ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder.’ İşte biz biliyoruz ki bir şehri inşa ve imar etmek istiyorsanız duvarlarından değil, içindeki insanın gönül dünyasından başlayacaksınız. Kültür ve sanatın bir şehre neler kattığını görmek istiyorsanız Esenler’e gelip bakabilirsiniz. Esenler’de göreve başladığımızda kültür ve sanat etkinlikleri için 250 koltuk vardı. Bugün ise yaklaşık 13 bin koltuğa ulaştık. Bir salonumuz vardı, şimdi onlarca salonumuz var. 2009 yılında Esenler, İstanbul’da suç oranlarının en yüksek olduğu ilk üç ilçeden biriydi. 2017-2018 yıllarına geldiğimizde ise İstanbul’da suç oranlarının en düşük olduğu üç ilçeden biri hâline geldi. Esenler’de kültür yolculuğumuza hep birlikte devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Program, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’e hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.

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