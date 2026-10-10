Sezai Karakoç Kültür Sanat sezonu açıldı

Programda konuşmalarını gerçekleştiren Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise Sezai Karakoç’un fikirlerini ve eserlerini toplumun farklı kesimleriyle buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Göksu şunları aktardı: “Dünya hayatını kendisine bir sürgün olarak tarif eden, insanın fıtratında var olan cesareti diriliş olarak tanımlayan; büyük bir medeniyet işçisi olarak şiir ve edebiyatla düşüncelerini yüreklere nakşeden Sezai Karakoç ile sezonumuzu taçlandırıyoruz. Karakoç, sadece bir şair değil, büyük bir medeniyet işçisi. Bu yıl Esenler’de 125 bin hanede Sezai Karakoç okunacak. Bu yıl sabah akşam Sezai Karakoç diyeceğiz.” “İNSANI İHMAL EDERSENİZ DİĞER YATIRIMLARI DA İMHA EDERSİNİZ” Kültürü, gündelik hayata dokunan sonuçlar doğuracak şekilde zihinsel bir birikim ve inşa sürecinin ürünü olarak tanımlayan Göksu, merhum mimar Turgut Cansever’in sözlerini hatırlatarak, “Eğer siz bir şehri imar etmek istiyorsanız sadece yollarını yapmış, binalarını yenilemiş olmanız şehri imar etmiş olduğunuz anlamına gelmiyor. Merhum Turgut Cansever’in ifadesiyle, ‘Şehri imar ederken şehrin insanını, neslini ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder.’ İşte biz biliyoruz ki bir şehri inşa ve imar etmek istiyorsanız duvarlarından değil, içindeki insanın gönül dünyasından başlayacaksınız. Kültür ve sanatın bir şehre neler kattığını görmek istiyorsanız Esenler’e gelip bakabilirsiniz. Esenler’de göreve başladığımızda kültür ve sanat etkinlikleri için 250 koltuk vardı. Bugün ise yaklaşık 13 bin koltuğa ulaştık. Bir salonumuz vardı, şimdi onlarca salonumuz var. 2009 yılında Esenler, İstanbul’da suç oranlarının en yüksek olduğu ilk üç ilçeden biriydi. 2017-2018 yıllarına geldiğimizde ise İstanbul’da suç oranlarının en düşük olduğu üç ilçeden biri hâline geldi. Esenler’de kültür yolculuğumuza hep birlikte devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Program, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’e hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.