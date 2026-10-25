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Dünya Yemen'deki Husiler kararlı! Vurmaya devam edecekler
Dünya

Yemen'deki Husiler kararlı! Vurmaya devam edecekler

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Yemen'deki Husiler kararlı! Vurmaya devam edecekler

Yemen’deki İran destekli Husiler, iki terminalinde uçuşların yeniden yapılacağı duyurulan Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef almaya devam edeceklerini açıkladı. Husilerin Askerî Sözcüsü Yahya Seri, hava yolu şirketlerine havalimanını kullanmama çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların iki terminal üzerinden gerçekleştirileceğinin açıklanmasının ardından Husilerden yeni bir tehdit geldi.

Husilerin Askerî Sözcüsü Yahya Seri, X hesabından yaptığı açıklamada havalimanını “askerî bir hedef” olarak gördüklerini belirtti. Seri, saldırıların süreceğini ifade etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı "askeri bir hedef" olarak gördüklerini belirtti.

Havalimanının güvenli olmadığını savunan Seri, tüm hava yolu şirketlerine Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı kullanmama uyarısı yaptı.

Seri, havalimanına saldırılarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, 2 terminalden iç ve dış hat uçuşlarının yapılacağı açıklanmıştı.

Husiler, 23 Ekim'de Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yeni bir saldırı düzenlediklerini duyurmuş, Suudi Arabistan makamları ise saldırıyı doğrulamamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki, havalimanının 7-11 Ekim'de 10'u balistik füze, 10'u insansız hava aracı (İHA) olmak üzere 20 saldırıyla hedef alındığını belirtti. Maliki, saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 333 kişinin yaralandığını aktardı.

Husilerin bu saldırıları nedeniyle havalimanının 3. ve 4. terminallerinde hasar meydana gelmiş ve uçuşlara ara verilmişti.

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