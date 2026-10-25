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Dünya Türkiye ve KKTC NAVTEX yayımladı! Boru hattı hamlesi
Dünya

Türkiye ve KKTC NAVTEX yayımladı! Boru hattı hamlesi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye ve KKTC NAVTEX yayımladı! Boru hattı hamlesi

Türkiye ile KKTC arasında planlanan doğal gaz boru hattı projesi kapsamında NAVTEX yayımlandı. Çalışmalar, Akdeniz’de belirlenen 12 koordinatta 31 Aralık’a kadar sürdürülecek.

Akdeniz’de Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni birbirine bağlayacak doğal gaz boru hattı projesine yönelik çalışmaların yürütüleceği alanlar duyuruldu. İki ülkenin yayımladığı NAVTEX ile çalışma takvimi ve sahası belirlendi.

ÇALIŞMALAR 31 ARALIK’A KADAR SÜRECEK

Proje kapsamındaki faaliyetler, duyuruda yer alan 12 koordinatta gerçekleştirilecek. Belirlenen deniz sahalarındaki çalışmalar için ilan edilen süre 31 Aralık’ta sona erecek.

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