Bu iş kötü noktaya gidiyor: Sigaraya başlama yaşında dramatik veri!

'FİZYOLOJİK OLAN NORMAL DOĞUM' Normal doğumun desteklenmesine yönelik çalışmalara da değinen Bakan Memişoğlu, "Fizyolojik olan normal doğum. Sezaryen bir ameliyat şekli" dedi. İlk gebeliğini yaşayan anne adaylarına gebeliğin son üç ayında ebe tahsis edildiğini ve Anne Yolculuğu mobil uygulamasının hayata geçirildiğini belirten Bakan Memişoğlu, 2024’ten bu yana ilk kez primer sezaryen oranlarının 5,5 puan düştüğünü bildirdi. Evde sağlık, palyatif bakım, uzaktan sağlık hizmetleri ve aile hekimliğini entegre eden bir sistem oluşturduklarını belirten Memişoğlu, uygulamanın Kayseri ve İzmir’de pilot olarak yürütüldüğünü söyledi. Yoğun bakımdan çıkarılan hastaların ihtiyaçlarına uygun bakım birimlerine yönlendirilmesi ve evlerinde uzaktan takip edilmesi için çalışmalar yapıldığını kaydeden Memişoğlu, uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını ifade etti. Ayrıca bebek ölüm hızının sağlık hizmetlerinin niteliğini gösteren önemli ölçütlerden biri olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, 2002 yılında canlı doğumda binde 31,5 olan bebek ölüm hızının bugün binde 7,7’ye düştüğünü söyledi. Oranın 2024’te binde 8,9 iken bir yılda binde 7,7’ye gerilediğini belirten Bakan Memişoğlu, "1,1 ne demek biliyor musunuz? 3 bin bebek yaşıyor demek" dedi.