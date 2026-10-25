Bu iş kötü noktaya gidiyor: Sigaraya başlama yaşında dramatik veri!

'8 BİN KİŞİYE HENÜZ KLİNİK BELİRTİ OLUŞMADAN KANSER TANISI KONULDU' Aile hekimlerinin çalışmalarıyla son bir yılda 8 bin kişiye henüz klinik belirti oluşmadan kanser tanısı konulduğunu aktaran Bakan Memişoğlu, erken teşhisin önemine dikkati çekti. Memişoğlu, aile hekimleri aracılığıyla hastanelerden randevu alınabildiğini, hastaların belirtileri ve geçmişlerine ilişkin bilgilerin ilgili hekimlere elektronik sistem üzerinden iletilebildiğini kaydetti. Sağlık kurulu raporuyla kullanılan ilaçların teminini kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeler yaptıklarını belirten Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin ilaç yazma ve rapor düzenleme yetkilerinin genişletildiğini söyledi. Ücretsiz kanser taramalarının sürdüğünü ifade eden Bakan Memişoğlu, bütün taramalarla 31 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi. ‘SAĞLIK ÇALIŞANI 1,5 MİLYONA ULAŞTI’ Sağlıklı Hayat Merkezlerinde 17 branşta ücretsiz hizmet sunulduğunu belirten Memişoğlu, vatandaşların hastalanmadan da bu merkezlerden yararlanması gerektiğini vurguladı. Bakan Memişoğlu, merkezlerde diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, sosyolog, diş hekimi ve çocuk gelişimcisi hizmetlerinin yanı sıra kanser taramaları ve koruyucu sağlık hizmetleri sunulduğunu ifade etti. Türkiye’de sağlık altyapısının önemli ölçüde güçlendirildiğini belirten Bakan Memişoğlu, hastane sayısının 1156’dan 1526’ya, yatak sayısının 164 binden 274 bine yükseldiğini söyledi. Nitelikli yatak sayısının 18 binden 184 bine, yoğun bakım yatak sayısının 2 binden 48 bine çıkarıldığını kaydeden Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanı sayısının da 378 binden 1,5 milyona ulaştığını ifade etti.