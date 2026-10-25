Dünya Miras Listesi'ne girdi: İşte binlerce yıllık mirasa ışık tutan fotoğraflar!

Çorum'un Hattuşa'nın yanı sıra, Şapinuva ve Alacahöyük gibi önemli arkeolojik merkezlerle Anadolu'nun köklü uygarlık tarihine ev sahipliği yaptığını vurgulayan Vali Çalgan, "İlimizin dört bir yanına yayılan tarihi ve kültürel zenginlikler, Çorum'un yalnızca geçmişiyle değil, insanlık tarihine sunduğu değerlerle de öne çıktığını göstermektedir. Hattuşa'dan günümüze ulaşan her eser, bu topraklarda gelişen uygarlıkların bilgi birikimini, sanatını ve yaşam kültürünü anlamamıza yardımcı olmaktadır. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabulünün 40. yılında Hattuşa'yı yeniden hatırlamak, bu eşsiz mirası koruma ve dünyaya tanıtma sorumluluğumuzu da güçlendirmektedir. Amacımız, Çorum'umuzun tarih, ve kültürel değerlerini daha geniş kitlelerle buluşturarak bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamaktır" ifadelerini kullandı.