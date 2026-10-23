Savcı Sayan’dan olay sözler: Berat Albayrak’a oynanan oyunda asıl hedef Erdoğan’dı!

Borsa İstanbul’daki işlemler ve fonlar üzerinden yürütülen soruşturmanın yankıları devam ederken eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan gündeme oturacak açıklamalar geldi.

Süper Haber TV’ye konuşan Sayan, fon soruşturmasının son durumunu değerlendirirken tartışmayı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dönemine kadar götürdü.

Sayan, Albayrak’ın görev yaptığı dönemde yoğun biçimde hedef alındığını hatırlatarak o gün yaşananlarla bugün ortaya çıkan gelişmelerin birbirinden tamamen bağımsız olup olmadığının araştırılması gerektiğini ifade etti.

“ASIL HEDEFTE ERDOĞAN VAR”

Sayan’ın açıklamalarının en dikkat çekici bölümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin sözleri oldu.

Berat Albayrak üzerinden yürütülen saldırıların yalnızca Albayrak’ı hedef almadığını dile getiren Sayan, asıl hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi.

Sayan, yaşanan sürece ilişkin değerlendirmesinde:

“Asıl hedefte Erdoğan var. Erdoğan’a oyun oynadılar” ifadelerini kullandı.

BERAT ALBAYRAK’IN GİDİŞİYLE FON SKANDALI ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?

Sayan, tartışmayı daha da ileri taşıyarak kamuoyunun cevap beklediği bir dizi soru yöneltti.

Berat Albayrak’ın görevden ayrılmasıyla sonuçlanan sürecin yeniden incelenmesi gerektiğini belirten Sayan’ın açıklamaları şu soruyu gündeme taşıdı:

Berat Albayrak’ın istifasıyla başlayan süreç ile bugün fon soruşturmasında ortaya çıkan tablo birbirinden tamamen bağımsız mı?

Sayan’ın değerlendirmeleri, Albayrak’ın görevden ayrılışının bugünkü ekonomik soruşturmalar ışığında yeniden ele alınması gerektiği tartışmasını da beraberinde getirdi.

“BULUNDUKLARI MAKAMI KÖTÜYE KULLANDILAR”

Sayan, açıklamasında bazı isimlerin bulundukları makamların gücünü kötüye kullandığını da ifade etti.

Sert konuşan Sayan, “Bulundukları makamı kötüye kullandılar. Bunların gitmesi lazım” diyerek söz konusu yapıların ve ilişkilerin üzerine gidilmesi çağrısında bulundu.

Sayan’ın sözleriyle birlikte cevap bekleyen soru daha da büyüdü:

Berat Albayrak’ın görev yaptığı dönemde ekonomi yönetimi çevresinde neler yaşandı ve bugün fon soruşturmasında ortaya çıkan ilişkilerin o döneme uzanan bir ayağı var mı?

DÜN ALBAYRAK, BUGÜN FON SKANDALI

Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde ekonomi politikaları üzerinden yoğun bir siyasi ve medya kampanyasının hedefinde kalmış, Kasım 2020’de görevinden ayrılmıştı.

Aradan geçen yılların ardından bugün Borsa İstanbul'daki bazı işlemler ve fonlar üzerinden yürütülen soruşturmalarda ortaya çıkan iddialar, geçmişte yaşananların yeniden tartışılmasına neden oluyor.

Sayan da tam bu noktaya dikkat çekerek şu soruların araştırılması gerektiğini gündeme taşıdı:

Dün Berat Albayrak’ı hedef alanlarla bugün ekonomi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yıpratmaya çalışan yapılar arasında bir bağlantı var mı?

Albayrak’ın gidişine uzanan süreç ile bugün ortaya çıkan fon skandalında aynı isimlerin veya çıkar çevrelerinin izi bulunuyor mu?

“ERDOĞAN’A OYUN OYNADILAR”

Savcı Sayan’ın çıkışıyla birlikte fon soruşturması yalnızca bugünkü para ve borsa hareketleri açısından değil, geçmişte ekonomi yönetiminde yaşanan gelişmeler açısından da yeniden tartışmaya açıldı.

Sayan’a göre meselenin merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bulunuyor.

Berat Albayrak üzerinden yürütülen sürecin Erdoğan’ı hedef alan daha büyük bir mücadelenin parçası olduğunu ifade eden Sayan’ın “Erdoğan’a oyun oynadılar” sözleri dikkat çekti.

Şimdi cevap bekleyen kritik soru şu:

Berat Albayrak’ın görevden ayrılışına giden süreç, fon skandalı ve bugün gerçekleştirilen operasyonlar gerçekten birbirinden bağımsız mı; yoksa yıllara yayılan aynı ekonomik güç mücadelesinin farklı perdeleri mi?

Bu sorunun cevabını ise yürütülen soruşturmaların ortaya çıkaracağı yeni bilgi ve belgeler gösterecek.