Bakanlıklar ve bankalar ateşe verildi! Tiran’da sokaklar savaş alanına döndü

Arnavutluk’ta Başbakan Edi Rama’nın istifası talebiyle devam eden protestolarda tansiyon yeniden yükseldi. Hükümet karşıtı gösteriler, bugün de polis ile protestocular arasındaki şiddetli çatışmalarla devam etti. Binlerce kişinin katıldığı eylemlerde göstericiler, Başbakan Edi Rama’nın istifasını talep etti. Protestocular saat 14.00 civarında Eğitim Bakanlığı önünde toplandı, polise taş ve kaya attı.

Polisin uzaklaştırdığı göstericiler şehrin farklı noktalarına dağıldı. Göstericiler polise taş, havai fişek ve molotof kokteyli fırlatırken, polis de göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi kullandı. Çevre Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı dahil resmi kurumlar ile bankaları ateşe veren göstericiler, dükkan vitrinlerini kırdı. Gösteriler sırasında gözünden yaralanan bir genç hastaneye kaldırıldı. Görüntüleri paylaşan ana muhalefet partisi Demokrat Parti (PD) milletvekili Belind Kelliçi, "Bu delilik, Polis, genç göstericiyi plastik mermiyle gözünden vurdu. Bu barbarca şiddetin emrini veren ve uygulayan Başbakan Edi Rama’dır" dedi.

Aynı görüntüleri paylaşan PD lideri Sali Berisha ise, "Suçlular, gazetecilik mezunu barışçıl gösterici Erion Vishkulli’yi gözünden vurdu. Gözünde bir mermi var. Bu devlet eliyle işlenmiş ağır bir suçtur" ifadelerini kullandı.

Polis memuru alevler içinde kaldı

İktidardaki Sosyalist Parti’nin (PS) merkezi yakınındaki gösteriler sırasında protestocular, güvenlik güçlerine çok sayıda havai fişek ve molotof kokteyli attı. Bunlardan biri, bir polis memurunun alevler içinde kalmasına neden oldu. Olaya ait görüntülerde polis, çaresiz halde yerde yuvarlanarak alevlerden kurtulmaya çalışırken görüldü.

Günün en çarpıcı görüntüleri arasında, polislerin köşeye sıkıştırdıkları bir göstericiyi bilincini yitirene kadar coplarla darbettiği anlar da yer aldı. Görüntülerde polisin yerde hareketsiz kalan göstericiyi kendi haline bıraktığı, bir gazetecinin ise göstericinin sağlık durumunu kontrol etmek için yanına geldiği görüldü.

Ünlü İskender Bey Meydanı'nda atılan havai fişekler ve diğer yanıcı maddeler nedeniyle küçük çaplı yangınlar çıktı.

Göstericilerin talebi nedir?

Yolsuzluğu, işsizlik ve düşük eğitim standartları nedeniyle öğrencilerin öncülüğünde düzenlenen gösterilerde Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep ediliyor.