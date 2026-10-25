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Dünya Ukrayna'yı hizmet şartlarını ihlal etmekle suçladı! Starlink krizinde Musk’tan sert çıkış
Dünya

Ukrayna'yı hizmet şartlarını ihlal etmekle suçladı! Starlink krizinde Musk’tan sert çıkış

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Ukrayna'yı hizmet şartlarını ihlal etmekle suçladı! Starlink krizinde Musk’tan sert çıkış

Elon Musk, Ukrayna ordusunun Starlink’i insansız hava araçlarıyla saldırılarda kullanarak hizmet şartlarını ihlal ettiğini söyledi.

Ukrayna’nın Starlink ve Starshield sistemlerinin bir haftayı aşkın kısıtlamanın ardından yeniden eski hızına döndüğünü açıklamasından saatler sonra Elon Musk’tan dikkat çeken bir çıkış geldi. SpaceX şirketinin sahibi Elon Musk, Ukrayna ordusunu Starlink’in şartlarını ihlal etmekle suçladı. Musk sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sivil bir ticari hizmet olan Starlink’in, insanları öldürmek amacıyla insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlemek için kullanılmasına hiçbir zaman izin verilmedi ve verilmemeli de. Starshield, farklı bir sistem olup ABD hükümeti tarafından kontrol edilmektedir. Ne yapacaklarına kendileri karar verirler. Ukrayna ordusu Starlink’in hizmet şartlarını ihlal ederek insanları öldürmek amacıyla insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi. Bu açık, geçtiğimiz hafta kapatıldı" ifadelerini kullandı.

 

“Bu bir tehdit değil, sadece bir gerçeğin ifadesidir”

Starlink’in engellenemeyen tek sistem olması nedeniyle Ukrayna’nın savunması için kritik önem taşıdığını belirten Musk, "Starlink kapatılırsa Ukrayna cephe hattı anında çöker. Bu bir tehdit değil, sadece bir gerçeğin ifadesidir" dedi.

Musk, "Starlink, savaşın ilk günlerinde Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini önlemede de hayati öneme sahipti, çünkü Rusya diğer tüm iletişim araçlarını imha etmiş veya engellemişti. SpaceX, Ukrayna’yı savunmak için yeryüzündeki herhangi bir özel şirketten çok daha fazla şey yaptı" ifadelerini kullandı.

 

Ukrayna’ya yönelik kısıtlama, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rus dizel yakıtı satın alma anlaşmasını duyurmasının ve Kiev’e Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurması için baskı yapmasının ardından gelmişti. Ukraynalı yetkililer, operasyonları saatte 160 kilometre hızla sınırlandıran kısıtlamaların, ordunun Rus saldırı dronlarını engelleme kabiliyetini engellediğini ve bazı operasyonların iptal edilmesine yol açtığını söylemişti. Ne Musk ne de ABD hükümeti Ukrayna’da Starlink veya Starshield’ı kısıtlama talimatı vermediklerini belirtmişti. İki taraf yaptıkları açıklamalarda, böyle bir kararın yalnızca diğer tarafça alınmış olabileceğini ifade etmişti.

 

Ukrayna’da 1 haftadan fazla süren kısıtlamaların ardından ordunun kullandığı Starlink uydu sistemi ve sistemin askeri versiyonu Starshield’ın bugün eski hızına döndürüldüğü açıklanmıştı.

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