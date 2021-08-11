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Gündem RTÜK Başkanı Şahin’den İlhan Taşçı’ya cevap!
Gündem

RTÜK Başkanı Şahin’den İlhan Taşçı’ya cevap!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK’ün halkın haber alma özgürlüğünü hiçe saydığını iddia ederek ihsası reyde bulunan ve kurul oylamasına alınmayan RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’ya sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 17:21:00 - 2021-08-11 17:25:37
RTÜK Başkanı Şahin’den İlhan Taşçı’ya cevap!

YENİ AKİT / ANKARA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK’ün halkın haber alma özgürlüğünü hiçe saydığını iddia ederek ihsası reyde bulunan ve kurul oylamasına alınmayan RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’ya sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’nın, “Bugün Üst Kurulda, beni “ihsası reyde” bulunmakla suçlayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in teklifiyle toplantıya katılmam engellendi ve salondan ayrılmak zorunda bırakıldım Gerekçe yangın haberlerine sansürü kamuoyuna duyurmak! Konuya ilişkin birazdan ayrıntılı açıklama yapacağım” şeklinde açıklamalarına cevap verdi.

Şahin paylaşımında, "Üyemiz Sn. İlhan Taşçı’nın sadece ilgili dosyaların görüşülmesi sırasında toplantıdan çıkarılmasını müzakere ettik. İlgili mevzuat çerçevesinde Üst Kurul’da yapılan oylama sonucunda RTÜK Üyesi Sn. Taşçı’nın sadece bahse konu dosyaların müzakerelerine katılmaması kararı alınmıştır. Gerçek budur. Olayın çarpıtılmamasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

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