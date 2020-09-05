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Eğitim RTEÜ'den büyük başarı! Dünyanın en saygın üniversiteleri arasına girdi
Eğitim

RTEÜ'den büyük başarı! Dünyanın en saygın üniversiteleri arasına girdi

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 20:01:00 -
RTEÜ'den büyük başarı! Dünyanın en saygın üniversiteleri arasına girdi

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden (RTEÜ) gururlandıran bir başarı geldi.

Üniversite, dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşları arasında yer alan Londra merkezli Times Higher Education’ın (THE) hazırladığı '2021 yılı Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralamaları sonuçlarına göre, dünyanın en iyi üniversitelerinden biri oldu.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, üniversiteleri için bu durumun övünç ve gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Times Higher Education, '2021 yılı Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralaması sonuçları belli oldu.

93 ülkeden 1500 üniversitenin bulunduğu sıralamada, Türkiye’den 43 üniversite listede yer almayı başardı.

Oxford, Stanford ve Harvard gibi üniversitelerinde bulunduğu listeye giren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi en yüksek puanını araştırma kategorisinde kazandı.

Rektör Karaman, Times Higher Education'nun yaptığı bu değerlendirmenin çok mühim olduğunu belirtti.

Karaman, 2021 Dünya Üniversite Sıralaması listesi oluşturulurken sadece kriterleri sağlayan üniversitelerin değerlendirmeye alındığını ve RTEÜ'nün de değerlendirmeye alınan üniversiteler arasında yer alma başarısı gösterdiğini ifade etti.

Henüz daha kuruluşunun 14. senesinde olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin Times gibi saygın bir değerlendirme kuruluşunun dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında girme başarısı göstermesinin kendileri için övünç ve gurur kaynağı olduğunu bildiren Rektör Karaman, 43 Türk üniversiteden birisi olarak kendisinden seneler önce kurulmuş olan birçok köklü üniversiteyi de geride bıraktığını söyledi.

Bu başarıda emeği geçen tüm RTEÜ ailesine teşekkür eden Rektör, ortaya çıkan bu tablonun kendileri için çok mühim olmakla birlikte yeterli olmadığını, çünkü daha kat edecek çok yolları olduklarını vurguladı.

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