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Ekonomi RST: Bazı popüler tatil noktaları Eylül 2021'e kadar kapalı kalabilir
Ekonomi

RST: Bazı popüler tatil noktaları Eylül 2021'e kadar kapalı kalabilir

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:10:26 -
RST: Bazı popüler tatil noktaları Eylül 2021'e kadar kapalı kalabilir

MOSKOVA (AA) - Rusya Seyahat Sektörü Birliği (RST) Başkanı Andrey İgnatyev, Rus turistler nezdinde popüler olan bazı yurt dışı tatil noktalarının Eylül 2021’e kadar kapalı kalabileceğini söyledi.

İgnatyev, Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Rus turizm endüstrisindeki etkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 nedeniyle Rus turizm sektörünün olumsuz yönde etkilendiğini anlatan İgnatyev, “Rusya’da yabancı turist kabulüne yönelik çalışan birçok tur operatörü bu yıl müşterilerini kabul edemedi. Pazar, yabancı müşterilerinin yüzde 97'sini kaybetti. En çok etkilenenler onlar oldu.” diye konuştu.

Salgın nedeniyle Rusya ile diğer ülkeler arasında kapanan sınırlara da değinen İgnatyev, “Rus turistler nezdinde popüler olan bazı yurt dışı tatil noktaları Eylül 2021’e kadar kapalı kalabilir. Diğer ülkelerin yetkilileri, sınırların yaz sezonundan sonra açılabileceğini söylüyorlar.” dedi.

Rusya, Kovid-19 salgını nedeniyle 27 Mart'tan bu yana uluslararası uçuşları tamamen kapatmış, başta Türkiye olmak üzere sınırlı sayıda ülkeyle uçuşlar Ağustos’tan itibaren tekrar başlatılmıştı.


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