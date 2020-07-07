Rönesans İnşaat, çalışan sayısıyla birinci oldu

İSTANBUL(AA) - Ulusal ve uluslararası arenada sürdürülebilir iş modeliyle lider konumda faaliyet gösteren Rönesans Holding, Fortune Türkiye dergisinin hazırladığı, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin sıralandığı “Fortune 500” listesinde, Rönesans İnşaat ile Türkiye’de istihdama en çok katkı sağlayan şirket oldu.

Rönesansı Holding'den yapılan açıklamaya göre, yurt dışındaki yatırımlarıyla büyümeye devam eden ve gelirlerinin yüzde 70’ini yurt dışındaki projelerden elde ederek, ülkeye döviz girdisi sağlayan Rönesans İnşaat, 2019 yılında 40 bin olan çalışan sayısını, 54 bine taşıyarak liderliğe yükseldi. Rönesans İnşaat, listede kendi sektöründe de 1. olurken, Türkiye’deki en büyük 500 şirket arasında ise 10. sırada bulunuyor. Ankara merkezli şirketler arasında 1. olan Rönesans İnşaat, ihracat listesinde ise Türkiye’nin en çok ihracat yapan 4., özkaynak karlılığında 7., FVÖK’ü en yüksek 50 şirket arasında ise 16. sırada bulunuyor.

Endüstri tesisleri, gayrimenkul, altyapı, üst yapı ve medikal inşaat alanlarında global çapta önemli projeler hayata geçiren Rönesans, 2019 yılında dünyanın en büyük müteahhitlik şirketlerinin sıralandığı ENR listesinde 33. sırada yer alırken, Avrupa’nın da en büyükleri arasında 9. sırada bulunuyor.

Türkiye’nin uluslararası arenada en hızlı büyüyen şirketlerinden olan Rönesans, 2019 yılı itibarıyla toplam 5,4 milyar dolar global ciro elde etti. Dünyanın 28 farklı ülkesinde faaliyet gösteren Rönesans, hayata geçirdiği projeler, ülkeye yurt dışından getirdiği döviz ve tüm dünyada sağladığı istihdam ile Türkiye’ye ve dünyaya değer katmaya devam ediyor.

Rönesans, dünyada yeni bir enerji hattı açılmasını sağlayan Yamal LNG Üretim Tesisi, dünyanın en uzun demir yolu Gotthard Base Tüneli, Avrupa’nın en yüksek binası Lakhta Center gibi geniş yelpazedeki projeleriyle, uluslararası arenada başarılarını sürdürüyor.