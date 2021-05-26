Rönesans Holding’in inşa ettiği binaya 4 ödül

Yarışmada Rönesans İnşaat tarafından Rusya’nın St. Petersburg kentinde inşa edilen Lakhta Center, 4 kategoride ödül aldı. 462 metre yüksekliğiyle dikkat çeken gökdelen, uluslararası jüri tarafından “Yüksek Katlı Binaların Cepheleri” kategorisinde en iyi proje olarak seçildi. Konferans katılımcılarının genel oylama sonuçlarına göre ise “Avrupa’nın En İyi Yüksek Binası”, “Yüksek Binaların İnşası” ve “400 Metreden Yüksek En İyi Bina” ödüllerini kazandı. Şikago’da gerçekleştirilen finalde son iki yılda inşa edilen 160’tan fazla proje yarıştı. Lakhta Center, yarışmada 4 birincilikle ismini zirveye taşıdı. Lakhta Center konseptini geliştiren mimar Tony Kettle “Zarif bir sivri uçla taçlandırılan yenilikçi ve enerji verimliliği yüksek gökdelen, şimdiden şehrin simgesi haline geldi. Tam 5 kategoride adaylığımızla önde başladığımız bu prestijli yarışı, 4 ödül alarak tamamladık. Sonuçtan oldukça mutluyuz” dedi.