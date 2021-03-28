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Spor Ronaldo'yu delirten hakem kararı
Spor

Ronaldo'yu delirten hakem kararı

Sırbistan - Portekiz maçı 2-2 devam ederken 90+3 te Cristiano Ronaldo’nun attığı ve kale çizgisinden geçtiği görülen gol sayılmayınca Ronaldo çılgına döndü.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 03:39:00 -

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Portekiz, deplasmanda Sırbistan karşısında Diogo Jota'nın 11. ve 36. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Sırbistan, 46. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 60. dakikada Kostic'in ağları sarsmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın duraklama anlarında çok tartışılacak bir an yaşandı. Cristiano Ronaldo'nun şutunu Sırbistan savunması çizgi üzerinde müdahale etti ve oyun devam etti. Ronaldo karar sonrası çizgi hakemine itiraz etti ve ardından sarı kart gördü.

Saha içinde adeta çılgına dönen yıldız futbolcu hakemin kararını protesto ederek kaptanlık pazubandını çıkararak yere bıraktı.

36 yaşındaki yıldız karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Portekiz kaptanı olmak hayatımın en büyük gururlarından biri. Ülkem için her zaman her şeyimi vereceğim. Ancak başa çıkılması gereken zor zamanlar var, özellikle de bütün bir ulusun etkilendiğini hissettiğimizde." ifadelerini kullandı.

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