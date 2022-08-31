Ronaldo'nun Napoli'ye transfer olacağı iddia edildi

Teknik Direktör Erik Ten Hag ile sorunlar yaşayan ve hakkında bir çok spekülasyon çıkan 37 yaşındaki Ronaldo'nun takımdan ayrılması haberleri doğrultusunda takım arkadaşlarının çok sevindiği bildirildi. ESP'nin haberi göre takım arkadaşlarının Ronaldo'yu bir "baş belası" olarak gördüğü belirtildi.

Napoli ciddi bir şekilde ilgileniyor

Premier Lig'te Manchester United macerası istediği gibi gitmeyen Ronaldo'nun adı sık sık Napoli ile anılmaya başladı. İtalyan Ligi takımı, Manchester United'la bonservis pazarlığı yaptığı ancak kiralık anlaşmasının da masada olduğu kaydedildi.

Hollandalı Teknik Adam, Rayo Vallecano ile oynadıkları hazırlık maçında yaptığı maçta ilk 11'de görev alan yıldız golcü, oyundan alınınca stadyumu terk etmişti. Konuyla ilgili Viaplay Sport'a açıklamalarda bulunan Ten Hag "Bu davranışı kesinlikle kabul etmiyorum. Kabul edilemez bir durum bu. Sadece onun için değil, herkes için. Biz bir takımız ve herkes maç bitine kadar stadyumda kalmalı." ifadelerini kullanmıştı.