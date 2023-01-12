Ronaldo'dan sonra Messi! Suudi Arabistan'a gitti

Dünya kupasından sonra PSG forması ile geçen Çarşamba günü golle tanışan Lionel Messi'nin kulübündeki geleceği belirsizliği korurken, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımının Messi'ye bir yıl için 300 milyon sterlin teklif yaptığı iddia edildi. PSG ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Messi'nin menajerliğini yapan babası Jorge, Al Hilal takımının yöneticileri ile bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Ronaldo'ya rakip olabilir

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Suudi ekibinin Messi'yi renklerine bağlamak için 300 milyon doları vermek için istekli olduğu iddia edildi. Katar Emir'inin akrabası olan Nasser Al-Attiyah'ın Messi'nin PSG ile sözleşmesi bittikten sonraki durağının Suudi Arabistan olacağını açıklaması Messi'nin Al Hilal takımına gideceği iddialarını güçlendirdi.

Messi'nin babası Riyad'da

Al- Hilal takımının gelecek transfer dönemine kadar kadrosuna futbolcu eklemesi yasak olmasına rağmen, kulüp Messi ile ön sözleşme imzalamak istiyor.

The New Arab gazetesi de Messi'nin babasının Al Hilal yöneticileri ile görüşmek için başkent Riyad'a geldiğini duyurdu.