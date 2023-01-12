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Spor Ronaldo'dan sonra Messi! Suudi Arabistan'a gitti
Spor

Ronaldo'dan sonra Messi! Suudi Arabistan'a gitti

Fransız devi PSG ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Lionel Messi için Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in, teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Al Hilal'in, Arjantinli yıldız için senelik 300 milyon dolardan fazla bir teklif sunmayı düşündüğü öne sürüldü.The New Arab gazetesi de Messi'nin babasının Al Hilal yöneticileri ile görüşmek için başkent Riyad'a geldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 18:19:00 -
Ronaldo'dan sonra Messi! Suudi Arabistan'a gitti

Dünya kupasından sonra PSG forması ile geçen Çarşamba günü golle tanışan Lionel Messi'nin kulübündeki geleceği belirsizliği korurken, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımının Messi'ye bir yıl için 300 milyon sterlin teklif yaptığı iddia edildi. PSG ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Messi'nin menajerliğini yapan babası Jorge, Al Hilal takımının yöneticileri ile bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Ronaldo'ya rakip olabilir

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Suudi ekibinin Messi'yi renklerine bağlamak için 300 milyon doları vermek için istekli olduğu iddia edildi. Katar Emir'inin akrabası olan Nasser Al-Attiyah'ın Messi'nin PSG ile sözleşmesi bittikten sonraki durağının Suudi Arabistan olacağını açıklaması Messi'nin Al Hilal takımına gideceği iddialarını güçlendirdi.

Messi'nin babası Riyad'da

Al- Hilal takımının gelecek transfer dönemine kadar kadrosuna futbolcu eklemesi yasak olmasına rağmen, kulüp Messi ile ön sözleşme imzalamak istiyor.

The New Arab gazetesi de Messi'nin babasının Al Hilal yöneticileri ile görüşmek için başkent Riyad'a geldiğini duyurdu.

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