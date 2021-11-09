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Spor Ronaldo'dan şok karar!
Spor

Ronaldo'dan şok karar!

Juventus sonrası tekrar İngiltere'de eski kulübüne dönen Portekizli yıldız için istenilen rüya gerçekleşmedi. Ronaldo'nun sezon sonu takımdan ayrılması artık masada...

Yeniakit Publisher
2021-11-09 15:17:00 -
Ronaldo'dan şok karar!

Lige iyi başlayan ancak daha sonra kötü bir grafiğin içine giren Manchester United'a bir şok da Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Ligde son olarak derbide Manchester City'ye 2-0 kaybeden Manchester United'da sular durulmuyor.

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligde çıktığı son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Manchester United, kötü gidişini durdurmanın yollarını aramaya başlamışken, Ronaldo'dan gelen haberle de sarsıldı.

AS'ın yaptığı habere göre Cristiano Ronaldo, Manchester United sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa takımdan ayrılacak.

Bu sezon ManU formasıyla 12 maça çıkan Ronaldo, 9 gol attı.

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