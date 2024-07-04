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Spor Ronaldo’dan Merih’e tebrik telefonu
Spor

Ronaldo’dan Merih’e tebrik telefonu

Yeniakit Publisher
2024-07-04 14:26:00 -
Ronaldo’dan Merih’e tebrik telefonu

Avusturya maçının tartışmasız yıldızı Merih Demiral, Juventus’tan takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo’nun kendisini arayarak tebrik ettiğini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finale yükselirken Avusturya maçının kahramanları Merih Demiral açıklamalarda bulundu. Öte yandan Ronaldo'dan Merih Demiral'a tebrik geldi.

Arabistan'da aynı ligde oynadığı Cristiano Ronaldo'nun kendisini arayıp kutladığını anlatan milli futbolcu, "Gerçekler ışığında Avrupa Şampiyonu olmak bir hayaldi. Biz Avusturya'yı da yenerek, hayali, gerçekleştirilebilir bir hedef haline getirdik. Şu anda herkes birbirine, 'Neden olmasın' diyor. Biz kapasitesi yüksek bir takımız. Şimdiye kadar genelde kapasitemizin altında maçlar oynamıştık. Ama performansımızı artırarak ilerliyoruz. Rakiplerimiz kapasitemizin farkında değil. Her geçen gün şaşırıyorlar ve şaşırmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

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