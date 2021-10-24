La Liga'da bu hafta El Clasico heyecanı yaşanacak. Barcelona'nın Real Madrid'i konuk edeceği maç öncesi konuşan Katalan devinin teknik direktörü Ronald Koeman, takımına güveniyor. Ronaldo ve Messi'siz ilk 'El Clasico' heyecanı yaşanacak

La Liga'nın 10. haftasında Barcelona, Real Madrid'i konuk edecek. Karşılaşma Camp Nou'da 24 Ekim Pazar günü saat 17.15'te başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Barcelona: (4-3-3) Ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Pique, Eric Garcia, Jordi Alba; Gavi, Sergio Busquets, Frenkie de Jong; Sergino Dest, Memphis Depay, Ansu Fati.

Real Madrid: (4-3-3) Thibaut Courtois; Nacho, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Rodrygo, Karim Benzema, Vinicius.

Dünyanın en büyük rekabetinde gözler Karim Benzema, Memphis Depay, Sergio Agüero, Vinicius Junior gibi yıldızların üzerinde olacak.

Mayıs 1902’de başlayan rekabette iki takım 247. kez karşı karşıya geliyor. Sezon başında kulübün yaşadığı finansal kriz nedeniyle Messi dahil, kadrosundaki pek çok önemli yıldızla yollarını ayıran Barcelona kazanırsa ligde Real Madrid’i bir puan farkla geçmiş ve üç sezon sonra ilk kez kendi sahasında bir El Clasico galibiyeti elde etmiş olacak.