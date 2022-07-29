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Spor Ronaldo krizi büyüyor! Bakalım sonu ne olacak?
Spor

Ronaldo krizi büyüyor! Bakalım sonu ne olacak?

Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almaması nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yönetime açık açık söyleyen Ronaldo, İngiliz devinden ret cevabı almıştı. İngiltere'nin ünlü gazetelerinden The Sun'da yer alan habere göre; Ronaldo'nun ilk defa bu kadar çaresiz durumda olduğu aktarıldı. Kulüpten ayrılmak için yöneticilere yalvardığı iddia edilen Ronaldo'nun hayranları büyük şok yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 11:33:00 -
Ronaldo krizi büyüyor! Bakalım sonu ne olacak?

Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almaması nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yönetime açık açık söyleyen Ronaldo, İngiliz devinden ret cevabı almıştı. İngiltere'nin ünlü gazetelerinden The Sun'da yer alan habere göre; Ronaldo'nun ilk defa bu kadar çaresiz durumda olduğu aktarıldı. Kulüpten ayrılmak için yöneticilere yalvardığı iddia edilen Ronaldo'nun hayranları büyük şok yaşadı.

Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, İngiltere macerasına veda etmek istiyor. Geçtiğimiz sezon Manchester United'ın kötü performansı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Ronaldo, takımdan ayrılmak istiyor.

MENAJERİYLE TESİSLERE GİTTİ

Geçtiğimiz günlerde menajeriyle Manchester United tesislerine kadar giden Ronaldo, takımdan ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı bir kulüpe gitmek için yönetimle görüştü. Bu görüşmeden ret cevabı alan Ronaldo büyük bir şok yaşadı.

OLAY İDDİA! ''RONALDO İLK KEZ YALVARDI"
İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden biri olan The Sun'da yer alan habere göre; Ronaldo'nun bu görüşmede Manchester United yöneticilerine yalvardığı iddia edildi. Cristiano Ronaldo'yu ilk kez bu kadar çaresiz gören hayranlarının bazıları gözyaşlarını tutamadı. Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki hafta kesin olarak verilmesi bekleniyor.


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