Ronaldo kanlar içinde kaldı
Portekiz'in Çekya ile karşılaştığı maçta Cristiano Ronaldo, rakip kaleciyle havada çarpışması sırasında burnundan darbe alarak kanlar içinde kaldı.
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 5. maçında Çekya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Portekiz'in 4-0 kazandığı karşılaşmada seyircilerin yüreklerini ağızlarına getiren bir pozisyon yaşandı.
Ronaldo kanlar içinde kaldı
Maçın 13. dakikasında Cristiano Ronaldo, kaleci Tomas Vaclik ile bir hava topunda çarpışarak yere düştü. Burnu kanayan Ronaldo'nun bir anda yüzü de kanlar içerisinde yerde kaldı.
Maça geri döndü
37 yaşındaki oyuncu için maç bir süre durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ronaldo tekrar oyuna döndü.