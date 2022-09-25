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Spor Ronaldo kanlar içinde kaldı
Spor

Ronaldo kanlar içinde kaldı

Portekiz'in Çekya ile karşılaştığı maçta Cristiano Ronaldo, rakip kaleciyle havada çarpışması sırasında burnundan darbe alarak kanlar içinde kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 01:52:00 -
Ronaldo kanlar içinde kaldı

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 5. maçında Çekya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Portekiz'in 4-0 kazandığı karşılaşmada seyircilerin yüreklerini ağızlarına getiren bir pozisyon yaşandı.

Ronaldo kanlar içinde kaldı

Maçın 13. dakikasında Cristiano Ronaldo, kaleci Tomas Vaclik ile bir hava topunda çarpışarak yere düştü. Burnu kanayan Ronaldo'nun bir anda yüzü de kanlar içerisinde yerde kaldı.

Maça geri döndü

37 yaşındaki oyuncu için maç bir süre durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ronaldo tekrar oyuna döndü.

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