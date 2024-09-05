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Spor Ronaldo imkansızı başardı! Rakamlar altüst oldu
Spor

Ronaldo imkansızı başardı! Rakamlar altüst oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-05 23:14:00 - 2024-09-05 23:14:28
Ronaldo imkansızı başardı! Rakamlar altüst oldu

Cristiano Ronaldo durdurulamıyor… Portekizli yıldız, kariyerinde 900 gole ulaşarak, futbol tarihinde resmi maçlarda bu sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu.

Suudi Arabistan takımlarından Al Nasr forması giyen Ronaldo, Portekiz’in Hırvatistan’la karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi müsabakasında fileleri havalandırarak profesyonel kariyerinde 900 gole ulaştı.

Ulaşması neredeyse imkansız 900 gol barajına ulaşan ilk profesyonel futbolcu olan Portekizli dünya yıldızının elinde bulunan bazı rekorlar ise şöyle: Futbol tarihinin en golcü futbolcusu. Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcüsü. Milli Takımlar tarihinin en golcüsü. Portekiz tarihinin en golcüsü.
Toplam kariyer golü: 900.

Hat trick sayısı: 64..

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr Kulübü'yle 30 Haziran 2025 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.

 

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