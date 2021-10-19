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Spor Ronaldo ile Zidane buluşuyor mu?
Spor

Ronaldo ile Zidane buluşuyor mu?

Premier Ligin en köklü ekibi Manchester United için bomba bir iddia gündemi sarstı. Solskjaer'in kötü performansı ve takımın yıldızı Ronaldo ile anlaşmazlıkları su yüzüne çıkmasının ardından Zinedine Zidane'nın takımın başına getirileceği iddia edildi. Real Madrid sonrası tekrar Ronaldo ve Zidane'nın buluşması artık çok uzak değil...

Yeniakit Publisher
2021-10-19 14:48:00 -
Ronaldo ile Zidane buluşuyor mu?

Premier Ligin en köklü ekibi Manchester United için bomba bir iddia gündemi sarstı. Solskjaer'in kötü performansı ve takımın yıldızı Ronaldo ile anlaşmazlıkları su yüzüne çıkmasının ardından Zinedine Zidane'nın takımın başına getirileceği iddia edildi. Real Madrid sonrası tekrar Ronaldo ve Zidane'nın buluşması artık çok uzak değil...

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalardaki performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor...

Ligin son üç haftasında sadece bir puan alabilen Kırmızı Şeytanlar'da, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer sorgulanmaya başlandı.

Ada basınında, Norveçli teknik adamın sezon başında Juventus'tan transfer edilen Cristiano Ronaldo ile de arasının bozuk olduğu yazılıyor.

İspanyol televizyon kanalı Mega'da, Manchester United ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Kanalda, Ronaldo ve Zinedine Zidane'ın Manchester ekibinde yeniden buluşabileceği konuşuldu.

Portekizli futbolcunun tavsiyesi üzerine Manchester Unitedlı yetkililerin de, Real Madrid'in eski çalıştırıcısı Zidane'la görüştüğü öne sürüldü.

49 yaşındaki Zidane, Ronaldo'nun yanı sıra Raphael Varane ile de Real Madrid'te unutulmaz başarılara imza atmıştı.

Manu'nun yıldızlarından Paul Pogba da daha önce Zinedine Zidane ile çalışmak için Real Madrid'e gitmeyi istediğini belirtişti.

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