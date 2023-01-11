Ronaldo iki Türk devini yaktı! Suudi Arabistan'a transferi Türkiye'deki gidişatı değiştirebilir

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transferinin ardından takıma katılan yıldız oyuncu, Al Nassr'ın mücadelesini tribünden takip etti. Transferin resmileşmesinin ardından domino etkisi oluştu. Manchester United'ın Ronaldo'nun boşluğunu doldurmak istemesi Beşiktaş'ın başını yaktı. Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Wout Weghorst adım adım Manchester ekibine gidiyor. Beşiktaş'ın dengelerini bozan Ronaldo şimdi de Galatasaray'ı yakmak üzere...

Manchester United'dan ayrılarak Al Nassr'a imzayı atan Ronaldo'nun bu hamlesinin ardından İngiliz ekibi Portekizli oyuncudan boşalan forvete yeni bir oyuncu almak için kolları sıvadı. Dünya Kupası'nda ve Beşiktaş'ta gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan Weghorst, Manchester United'ın radarına girdi.

Anlaşma sağlandı

Weghorst ve yıldız oyuncunun kulübü Burnley ile her konuda anlaşma sağlayan Manchester United, Beşiktaş'tan gelecek habere odaklandı. Siyah-beyazlılarda sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyme anlaşması yapan Hollandalı oyuncu Beşiktaş'tan kolaylık bekliyor.

Şimdi de Galatasaray

Manchester United, Weghorst'un yanında bir forvet transferi daha yapmak istiyor. Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Dzeko'yu listesine ekleyen İngiliz ekibi, Ronaldo'nun ayrılışının ardından hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın tüm planlarını bozmak üzere. Özellikle Beşiktaş'ı şampiyonluk yolunda sekteye uğratan Manchester ekibi, siyah-beyazlıları kupadan bile edebilir...