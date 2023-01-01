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Spor Ronaldo gelince Aboubakar'a yol göründü
Spor

Ronaldo gelince Aboubakar'a yol göründü

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transfer olması sonrası Manchester United aynı takımda forma giyen eski Beşiktaşlı Aboubakar'a göz dikti.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 20:46:00 -
Ronaldo gelince Aboubakar'a yol göründü

Manchester United, Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olarak spot ışıklarını üzerine çeviren Ronaldo'nun boşluğunu doldurmak için Al Nassr'da forma giyen eski Beşiktaşlı Aboubakar'ı listesine aldı.

Suudi Arabistan ligi temsilcisi Al-Nassr, 2022 yılının son büyük sürprizine imza atarak Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağladı.

Bunun ardından Ronaldo'nun eski kulübü Manchester United, 37 yaşındaki golcünün boşluğunu doldurmak için eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ı gündemine aldı.

Ronaldo transfer oldu, Aboubakar'a kapı göründü

İngiliz Daily Mail gazetesi Manchester United'ın, Aboubakar'ı ara transferde kadrosuna katmak istediğini yazdı. Gazetenin haberine göre; Ronaldo transferinin ardından Al-Nassr'da bazı isimlerle yolların ayrılabileceği bildirildi. Bunların başında da Vincent Aboubakar geliyor. İngiliz ekibi Kamerunlu golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Dünya Kupası'nda dikkat çekti

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Kamerun takımının formasını giyen Aboubakar, 3 karşılaşmada kaydettiği 2 gol 1 asistle dikkat çekti. 30 yaşındaki deneyimli golcü, Al Nassr'da bu sezon 9 karşılaşmada süre aldı ve yine 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Kontratı 2024'te sona eriyor

Aboubakar'ın Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr ile 30 Haziran 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor.

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