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Spor Ronaldo canlı yayında alay konusu oldu
Spor

Ronaldo canlı yayında alay konusu oldu

Instagram hesabından canlı yayın açan Cristiano Ronaldo, yayın boyunca hiç konuşmayarak takipçilerine ilginç anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 03:54:00 -

Instagram'da 400 milyon takipçiyi geçen ilk isim olan Cristiano Ronaldo kısa süre önce takipçilerine büyük bir sürpriz yaşattı.

"Ne yapıyorsun kardeşim?"

Sosyal medya hesabından canlı yayın açın Cristiano Ronaldo, yayın boyunca hiç konuşmadı. Portekizli yıldızın bu hareketine anlam veremeyen takipçileri, Ronaldo'nun teknolojiyi anlamadığı yönünde paylaşımlarda bulundu. Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Rio Ferdinand, Portekizli yıldıza "Ne yapıyorsun" derken bazı takipçiler de Ronaldo'nun Instagram'ı kullanmayı bilmediğini belirtti.

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