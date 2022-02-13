Ronaldo canlı yayında alay konusu oldu
Instagram hesabından canlı yayın açan Cristiano Ronaldo, yayın boyunca hiç konuşmayarak takipçilerine ilginç anlar yaşattı.
Instagram'da 400 milyon takipçiyi geçen ilk isim olan Cristiano Ronaldo kısa süre önce takipçilerine büyük bir sürpriz yaşattı.
"Ne yapıyorsun kardeşim?"
Sosyal medya hesabından canlı yayın açın Cristiano Ronaldo, yayın boyunca hiç konuşmadı. Portekizli yıldızın bu hareketine anlam veremeyen takipçileri, Ronaldo'nun teknolojiyi anlamadığı yönünde paylaşımlarda bulundu. Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Rio Ferdinand, Portekizli yıldıza "Ne yapıyorsun" derken bazı takipçiler de Ronaldo'nun Instagram'ı kullanmayı bilmediğini belirtti.