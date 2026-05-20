Roma’yı sen mi yaktın Murat Kapki? Eğer yakmadıysan neden malvarlığını apar topar devretmeye kalktın?

İSTANBUL - Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı yolsuzluk davası kapsamında tutuklu bulunan reklamcı Murat Kapki’nin duruşmadaki savunmasını ve hakkındaki iddianame detaylarını masaya yatırdı.

Karahasanoğlu, daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisini savunurken kullandığı "Roma’yı benim yaktığım daha gerçektir" ifadesinin, Murat Kapki tarafından da mahkemede birebir tekrarlanmasına dikkat çekti. Kapki’nin "Ekrem İmamoğlu ile hiç tanışmadım" diyerek masumiyetini kanıtlamaya çalıştığını belirten yazar, 4 bin sayfalık iddianamedeki somut isnatların ise "Roma" metaforuyla geçiştirilemeyecek kadar ciddi olduğunu vurguladı.

"Soruşturmayı Duyunca Malları Devretmeye Başladı"

Ali Karahasanoğlu, iddianamede yer alan şüpheli ifadelerine dayanarak, Murat Kapki’nin 2025 yılının Ocak ayında kendisine yönelik bir soruşturma yürütüldüğünü haber aldığını ve bu tarihten itibaren malvarlığını başkalarının üzerine devretme girişimine başladığını ileri sürdü.

Köşe yazısında yer verilen şüpheli ifadelerine göre Kapki'nin mal hareketliliği şu şekilde sıralandı:

Acarkent'teki Villa: Kapki'nin Acarkent’te ikamet ettiği 2.5 milyon dolarlık villayı, boşanma aşamasında olan bir arkadaşının üzerine devrettiği iddia edildi.

Medya Şirketleri ve Radyolar: Sahibi olduğu Radyogol, FG, Lounge, Radyo Şahin ve FG Türk gibi radyo kanallarını, soruşturma bilgisini aldıktan sonra Diyarbakırlı hemşehrilerinin üzerine geçirdiği öne sürüldü.

Lüks Tekneler: Yunanistan'ın Kos adasında bağlı bulunan ve soyadından mülhem "Kapky" adını taşıyan iki adet lüks teknesinin de soruşturma konusuyla dolaylı bağlantısı olduğu iddia edildi.

İmamoğlu İnşaat’tan Gelen "Talimatlı" Villalar

Yazıda, Murat Kapki’nin "hayatta hiç tanışmadım" dediği Ekrem İmamoğlu ile somut ticari ilişkisini ortaya koyan en çarpıcı iddianın, İmamoğlu İnşaat’tan alınan gayrimenkuller olduğu belirtildi.

Karahasanoğlu, dosyada yer alan bir tanık ifadesini şu sözlerle köşesine taşıdı:

"2023 senesinin başlarında Murat Kapki ile arabadayken kendisini Tuncay Yılmaz aradı ve 'İmamoğlu İnşaat’tan iki tane villa yazdıklarını' söyledi. Murat bu durumdan serzenişte bulunarak, 'Bu villaları bana yazdılar, talimat geldi, almak zorundayım' dedi. Nitekim o projeden kendi adına iki villa aldı ve gözaltı sürecinden hemen önce bu villaları avukatı Zeynep Tezcan’ın üzerine devretti."

"Bu Gayrimenkuller İhalelerin Rüşvet Payı mı?"

Ali Karahasanoğlu, İstanbul'da 4 milyon konut varken Kapki'nin dönüp dolaşıp "hiç tanımadığını" iddia ettiği Ekrem İmamoğlu'nun şirketinden konut almasını manidar bularak yazısını şu sorularla bitirdi:

"İstanbul’da 4 milyon konut varken, bula bula, tanımadığınız Ekrem İmamoğlu’nun şirketinden iki konutu mu almayı uygun gördünüz? Bunun arkasında, aldığınız ihalelerin rüşvet payı yok mu diyorsunuz? Ve o iki konut ile birlikte, daha başkalarını da avukatınıza, gerçekten 'vekalet ücreti karşılığı' mı devrettiniz? Sahi, buna insanların inanacağını mı sanıyorsunuz? Doğru söyle Murat Kapki: Roma’yı sen yakmadın mı?"

