SON DAKİKA
Siyonist katiller ateşkesi tanımıyor! Katliam yaptılar

Siyonist katiller ateşkesi tanımıyor! Katliam yaptılar

İsrail’in güney Lübnan’a düzenlediği yeni hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırı, uzatılan ateşkese rağmen bölgede gerilimin yeniden yükseldiğini ortaya koydu.

İsrail ordusu, ateşkesin devam ettiği bir dönemde Lübnan’ın güneyine yeni bir saldırı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr kasabasını hedef alan hava saldırısında en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan ilk değerlendirmede, ölenler arasında 3 kadın ile 3 çocuğun da bulunduğu bildirildi. Saldırıda ayrıca biri çocuk olmak üzere 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail, devam eden ateşkese rağmen bir kez daha Lübnan’ı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in ülkenin Sur şehrindeki Deyr Kanun en-Nehr kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtilerek, "İlk belirlemelere göre saldırıda aralarında 3 kadın ve 3 çocuğun da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybetmiş, ayrıca 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi de yaralanmıştır" denildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıyı "katliam" olarak nitelerken, İsrail ordusundan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Ateşkes 45 gün daha uzatılmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkesi 17 Nisan’da duyurmuş, ateşkes daha sonra 17 Mayıs’a kadar uzatılmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan 15 Mayıs’ta yapılan açıklamada ise İsrail-Lübnan görüşmelerinin "son derece verimli" geçtiği belirtilerek "17 Nisan’da varılan ateşkes, daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için 45 gün uzatılacaktır" denilmişti.

ulen bu şeytan pilotları bulacan tek tek kesecen
