Bal arısı hastanelik etti!
Kastamonu Cide'de bahçesine giden Tülay Bağ, bal arısının sokmasının ardından fenalaştı.
Olay, Cide ilçesi Irmak Mahallesi Batı Köy’de meydana geldi. Bahçesine giden Tülay Bağ, komşusuna ait bal arısının sokmasının ardından fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bağ, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tülay Bağ’ın arılara karşı alerjisi bulunduğu öğrenildi.