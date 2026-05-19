İstanbul'da AVM'de yangın çıktı

Pendik'te bulunan Neomarin Alışveriş Merkezi'nin çatı kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar panik yaşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, tedbir amacıyla AVM içerisindeki vatandaşlar ve iş yerleri tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.