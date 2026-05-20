Aslan hızlı başladı! Galatasaray'a Real Madrid'den şok transfer

Toplamda 26. şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılılar, yeni sezon için çalışmalara başladı. Gelecek sezon ligde ve özellikle Avrupa'da başarılı olmak isteyen Cimbom'un hedefinde önemli yıldızlar var.

Sarı-kırmızılılar, orta sahaya dinamik ve genç bir isim arıyor.

Bu doğrultuda dünya pazarındaki yıldız isimleri tarayan Galatasaray’ın listesindeki 1 numaralı aday belli oldu.

 

HEDEF CAMAVINGA

Posta'nın haberine göre; Galatasaray, Real Madrid'in devam etmeyi düşünmediği Eduardo Camavinga'yı kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray tıpkı Leroy Sane’de olduğu gibi süper yıldız transferlerini erken bitirmeyi planlıyor.

Bu sebeple Camavinga için kısa süre içinde Real Madrid ile masaya oturacak.

 

GOMIS ARACI OLACAK

Galatasaray, oyuncuyu bu sezon elçi olarak kullanacağı Bafetimbi Gomis aracılığıyla ikna etmeye çalışacak.

Real Madrid'de bu sezon 43 maçta süre bulan 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Oyuncunun 2029 yılında kadar sözleşmesi bulunuyor.

