O ülkede hantavirüs alarmı! Bir kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Colorado eyaletinde hantavirüs kaynaklı ölüm, halk sağlığı açısından yeni bir inceleme sürecini başlattı. Douglas County’de yaşayan bir yetişkinin, kemirgenlerle temas yoluyla bulaşabilen Sin Nombre hantavirüsüne yakalandığı ve hastalığın ölümle sonuçlandığı bildirildi. Sağlık yetkilileri, ilk bulguların enfeksiyonun yerel kemirgen maruziyetiyle edinilmiş olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Colorado’da hantavirüs ölümü soruşturuluyor

Colorado Halk Sağlığı ve Çevre Departmanı, 16 Mayıs Cumartesi günü yaptığı açıklamada Douglas County’de yaşayan bir kişinin kemirgen kaynaklı virüse yakalandığını ve hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yetkililer, söz konusu vakanın MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde görülen son salgınla bağlantılı olmadığını bildirdi. Bu salgında üç kişinin yaşamını yitirdiği, en az 10 doğrulanmış vaka tespit edildiği ifade edildi.

İlk değerlendirmelere göre, yaşamını yitiren kişinin enfeksiyonu yerel olarak kemirgenlere maruz kalması sonucu aldığı düşünülüyor. Hastanın, hantavirüs pulmoner sendromunun en yaygın nedeni olarak bilinen Sin Nombre hantavirüsüne yakalandığı aktarıldı.

Sin Nombre hantavirüsü Colorado’da düzenli görülüyor

Sağlık yetkilileri, Sin Nombre hantavirüsünün Colorado’da özellikle ilkbahar ve yaz aylarında görülebildiğine dikkat çekti. Hastalığın ağır ve zaman zaman ölümcül solunum sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

Yetkililerin açıklamasında, “Sin Nombre hantavirüsünün neden olduğu hantavirüs enfeksiyonları Colorado’da genellikle ilkbahar ve yaz aylarında düzenli olarak görülüyor ve ağır, zaman zaman ölümcül olabilen bir solunum hastalığına yol açabiliyor” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Colorado’da insanları virüse en sık maruz bırakan kemirgen türünün geyik faresi olduğu vurgulandı. Virüsten korunmanın en etkili yolunun kemirgenler ile onların idrarı, dışkısı, tükürüğü ve yuva malzemeleriyle temastan kaçınmak olduğu bildirildi.

Yetkililer ayrıca Sin Nombre hantavirüsünün, nadir görülen Andes türünün aksine insandan insana bulaşmadığını belirtti. Hayatını kaybeden hastaya ilişkin başka bilgi paylaşılmadı.

Hantavirüs nasıl bulaşıyor?

Hantavirüs, genellikle geyik faresi, pamuk sıçanı, pirinç sıçanı ve beyaz ayaklı fare gibi kemirgenlerle temas sonucu insanlara bulaşan enfeksiyon hastalığı olarak biliniyor. Virüs, enfekte kemirgenin ısırmasıyla ya da idrarı, dışkısı ve tükürüğüyle temas edilmesi halinde insana geçebiliyor.

Hastalığın hantavirüs pulmoner sendromuna yol açabileceği belirtiliyor. Bu tablo, özellikle solunum sistemini etkileyen ağır bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Belirtiler haftalar sonra ortaya çıkabiliyor

Hantavirüs enfeksiyonunda ateş, yorgunluk ve kas ağrıları öne çıkıyor. Kas ağrılarının özellikle uyluk, kalça, sırt ve omuz bölgelerinde hissedilebildiği belirtiliyor. Öksürük, nefes darlığı ve akciğerlerde sıvı birikmesine bağlı göğüste sıkışma hissi de hastalığın belirtileri arasında yer alıyor.

Belirtiler, enfekte kemirgenle temastan bir ila sekiz haftasonra ortaya çıkabiliyor. Hastalık erken fark edildiğinde tedavi edilebilse de belirtilerin aniden ağırlaşabileceği ve hayati risk oluşturabileceği uyarısı yapılıyor.