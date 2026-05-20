İran Dışişleri Bakanı Arakçi uyardı! "Yeni bir savaş sürprizlere sahne olur"

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine sert yanıt verdi. Arakçi, İran’a yönelik saldırıların yeniden başlaması halinde Washington’ın bu kez çok daha ağır bedellerle karşılaşabileceğini söyledi.

İran ile ABD arasındaki söz düellosu yeniden sertleşti. Tahran yönetimi, son dönemde artan Amerikan tehditlerine karşı söylem dozunu yükseltirken, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Arakçi, olası yeni bir savaş senaryosunda dengelerin Washington’ın beklediği gibi işlemeyeceğini savundu. İranlı bakan, önceki çatışma sürecinden çıkarılan dersler ve sahada edinilen yeni tecrübelerle birlikte, yeni bir savaşın çok daha farklı sonuçlar doğurabileceği mesajını verdi.

İran yönetiminden ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırı tehditlerine yanıt niteliğinde bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesine yönelik savaşın başlamasından aylar sonra ABD Kongresi’nin milyarlarca dolar değerindeki onlarca hava aracının kaybedildiğini kabul ettiğini belirterek, "Güçlü silahlı kuvvetlerimizin, çok övülen bir F-35’i düşüren ilk güç olduğu doğrulandı" dedi. Ülkesine yönelik saldırıların yeniden başlatılması halinde ABD’nin daha ağır bedeller ödeyebileceği uyarısında bulunan Arakçi, "Çıkarılan dersler ve edindiğimiz bilgilerle birlikte, savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak" ifadelerini kullandı.

