İsrail Ordusunda Cinsel Saldırı Patlaması

Parlamentosu’na sunulduğu belirtilen raporda, 2025 yılı içerisinde ordu bünyesinde toplam 2 bin 420 cinsel saldırı vakasının kayıtlara geçtiği ortaya kondu.

Raporda, vakaların büyük bölümünün kadın askerleri hedef aldığı, ancak erkek askerler arasında da taciz ve cinsel şiddet şikayetlerinin arttığı ifade edildi. Özellikle zorunlu askerlik sistemi nedeniyle genç yaştaki personelin risk altında olduğu vurgulandı.

İsrail basınında yer alan değerlendirmelerde, ordudaki disiplin mekanizmalarının yetersiz kaldığı ve mağdurların önemli bir kısmının baskı nedeniyle resmi şikayette bulunamadığı öne sürüldü. İnsan hakları kuruluşları ise orduda “cezasızlık kültürü” oluştuğunu savunarak bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

Öte yandan uluslararası insan hakları örgütlerinin son dönemde yayımladığı çeşitli raporlarda da İsrail’e ait askeri gözaltı merkezleri ve hapishanelerde kötü muamele ile cinsel şiddet iddiaları gündeme taşınmıştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) konuya ilişkin henüz kapsamlı bir resmi açıklama yapılmadı. Muhalefet partileri ise iddiaların detaylı şekilde araştırılması için parlamentoda özel komisyon kurulmasını talep etti.