  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Her biri 2 milyon varil petrol taşıyor Süper tankerlere yol verdi Başkan Erdoğan: ‘MHP ile omuz omuza daha iyi bir Türkiye inşa edeceğiz' CHP’li İBB’den projeye iptal kararı! Metro bekleyen İstanbullu havasını aldı Siyonist katil Netanyahu için alarm zilleri! 110 vekil ittifakla 'erken seçim' dedi Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı? Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Beni iyi dinleyin! Yolsuzluk batağına saplanan CHP'ye arınma çağrısı! Ece Sevim: CHP’de "Mutlak Butlan" Paniği! Özgür Özel istifa ettirilecek mi? Artık hiçbir şey eskisi gibi değil! Alman şirketleri hayatlarının şokunu yaşıyor Türkiye’de 277 bin lira hız cezası yiyen gurbetçi Avrupalı Türklere seslendi: Kurban olayım yavaş..! ‘Sibirya’nın Gücü 2’ için el sıkıştılar Rusya Çin arasında dev enerji anlaşması
Dünya İsrail Ordusunda Cinsel Saldırı Patlaması
Dünya

İsrail Ordusunda Cinsel Saldırı Patlaması

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail Ordusunda Cinsel Saldırı Patlaması

Parlamentosu’na sunulduğu belirtilen raporda, 2025 yılı içerisinde ordu bünyesinde toplam 2 bin 420 cinsel saldırı vakasının kayıtlara geçtiği ortaya kondu.

Parlamentosu’na sunulduğu belirtilen raporda, 2025 yılı içerisinde ordu bünyesinde toplam 2 bin 420 cinsel saldırı vakasının kayıtlara geçtiği ortaya kondu.

Raporda, vakaların büyük bölümünün kadın askerleri hedef aldığı, ancak erkek askerler arasında da taciz ve cinsel şiddet şikayetlerinin arttığı ifade edildi. Özellikle zorunlu askerlik sistemi nedeniyle genç yaştaki personelin risk altında olduğu vurgulandı.

 

İsrail basınında yer alan değerlendirmelerde, ordudaki disiplin mekanizmalarının yetersiz kaldığı ve mağdurların önemli bir kısmının baskı nedeniyle resmi şikayette bulunamadığı öne sürüldü. İnsan hakları kuruluşları ise orduda “cezasızlık kültürü” oluştuğunu savunarak bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

Öte yandan uluslararası insan hakları örgütlerinin son dönemde yayımladığı çeşitli raporlarda da İsrail’e ait askeri gözaltı merkezleri ve hapishanelerde kötü muamele ile cinsel şiddet iddiaları gündeme taşınmıştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) konuya ilişkin henüz kapsamlı bir resmi açıklama yapılmadı. Muhalefet partileri ise iddiaların detaylı şekilde araştırılması için parlamentoda özel komisyon kurulmasını talep etti.

Netanyahu, kapatmayı değerlendiriyor: İsrail Türkiye'den defolup gidiyor!
Netanyahu, kapatmayı değerlendiriyor: İsrail Türkiye'den defolup gidiyor!

Gündem

Netanyahu, kapatmayı değerlendiriyor: İsrail Türkiye'den defolup gidiyor!

ABD'de İsrail yanlısı grupların hedefe koyduğu siyasetçi ön seçimleri kaybetti!
ABD'de İsrail yanlısı grupların hedefe koyduğu siyasetçi ön seçimleri kaybetti!

Dünya

ABD'de İsrail yanlısı grupların hedefe koyduğu siyasetçi ön seçimleri kaybetti!

Erdoğan’dan AB’ye güçlü mesaj: İsrail’e baskılar artmalı
Erdoğan’dan AB’ye güçlü mesaj: İsrail’e baskılar artmalı

Gündem

Erdoğan’dan AB’ye güçlü mesaj: İsrail’e baskılar artmalı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Blondepate

Şaşırmadım. Bunlar onca peygamber öldürmüş, Allah'a savaş açmış bir toplum. Herşeyi yapar bu Maymun soyları....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23