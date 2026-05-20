Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cami önünde korkunç olay! Başından vurulmuş halde ölü bulundu

Erzurum’da 32 yaşındaki Alihan Bülbül, cami önünde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde iki farklı silaha ait boş kovanların bulunması üzerine polis geniş çaplı inceleme başlattı.

Erzurum’da gece saatlerinde yaşanan olay, mahallede büyük panik yarattı. Yakutiye ilçesine bağlı Kazım Karabekir Paşa Mahallesi’nde bulunan Güllüce Camisi önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, yerde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

 

YANINDA TABANCA BULUNDU

Olay saat 22.30 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Güllüce Camisi önünde bir kişinin yerde yattığı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

 

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sek edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yanında bir de tabanca bulunduğu görüldü.

 

Polisin yaptığı araştırmada hayatını kaybeden kişinin 2 çocuk babası Alihan Bülbül olduğu anlaşıldı.

 

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada Bülbül’ün cenazesinin yakınında iki farklı silaha ait 4 kovan bulundu. Haberi alınca olay yerine gelen Alihan Bülbül’ün yakınları sinir krizi geçirdi.

 

Bülbül’ün cansız bedeni nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

böyle kanun mu olurmuş kardeşim öldüreni öldüreceksin başka hiçbir yolu yok
