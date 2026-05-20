Şaka değil tamamen gerçek! 136 milyon TL’lik ultra lüks malikanesini bedavaya verecek ama tek şartı var

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD'nin ultra zenginlerinin uğrak noktası olan dünyaca ünlü Nantucket Adası'nda yer alan 3 milyon dolar (yaklaşık 136 milyon TL) değerindeki müstakil bir ev, emlak piyasasında eşine rastlanmamış bir ilanla tamamen ücretsiz olarak satışa çıkarıldı. Kıyı erozyonu riski taşımayan ve bir dönümden büyük arazi üzerinde bulunan 3 yatak odalı lüks evin sahibi, mülkü bedavaya vermek için alıcının evi 6 ay içinde arsadan başka bir yere taşıması şartını koştu.

ABD'nin Massachusetts eyaleti açıklarında yer alan Nantucket Adası bu kez tatile gelen ultra zengin isimlerle değil verilen bir ev ilanıyla gündem oldu. Ada, emlak piyasasında eşine az rastlanır bir ilanla çalkalanırken, müstakil evin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon dolar olduğu açıklandı. Ev sahibi 3 milyon dolarlık evini tamamen ücretsiz vereceğini söylerken, alacak kişiye tek bir şartının olduğunu belirtti. Şoke eden ilana binlerce kişi başvururken, şartı duyan da şaşıp kalıyor.

3 milyon dolar değerindeki müstakil ev tamamen ücretsiz olarak verilecek fakat anlaşmada ev sahibinin tek şartı bulunuyor. Evi alan kişi, yapıyı altı ay içinde bulunduğu arsadan taşımak zorunda. Ücretsiz olarak verilen evde üç yatak odası ve iki banyo bulunuyor. Yaklaşık 161 metrekare büyüklüğündeki yapı, bir dönümden büyük arazi üzerinde bulunuyor. Habere göre ev, Nantucket'te sık görülen kıyı erozyonu riski taşıyan bir bölgede bulunmuyor. Emlak uzmanları da mevcut ev sahibinin asıl para verdiği şeyin ev değil, arsanın kendisi olduğunu belirtiyor. Uzmanlar Nantucket'te boş arazi neredeyse hiç kalmadığı için insanların bazen istemedikleri bir evi sırf arsaya sahip olmak için satın aldığını ifade ediyor.

Evi almak isteyenlerin hem belediyenin yapı müdürlüğüne hem de mevcut ev sahibine bir niyet mektubu göndermesi gerekiyor. Başvuru yapan kişinin ayrıca evi altı ay içinde yeni yerine taşıyabilecek hazırlığa sahip olması şart koşuluyor. ABD'de bir evi taşımanın maliyeti yaklaşık 150 bin ila 500 bin dolar arasında değişiyor. Ancak uzmanlar Nantucket gibi ultra lüks bölgede bedava bir eve sahip olmanın hâlâ avantajlı olduğunu söylüyor. Zira adada bir evin ortalama satış fiyatı 4,4 milyon dolar (200 milyon TL) seviyesindeyken boş arsaların fiyatı 1,6 milyon dolara (73 milyon TL) kadar çıkıyor. Bu arada bölgede yaşayan isimler arasında futbol antrenörü Bill Belichick, iş insanı Dave Portnoy ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry bulunuyor.

Blondepate

İnsanda para olunca saçmalama hakkı da oluyor.....
