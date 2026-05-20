Şaka değil tamamen gerçek! 136 milyon TL’lik ultra lüks malikanesini bedavaya verecek ama tek şartı var

Evi almak isteyenlerin hem belediyenin yapı müdürlüğüne hem de mevcut ev sahibine bir niyet mektubu göndermesi gerekiyor. Başvuru yapan kişinin ayrıca evi altı ay içinde yeni yerine taşıyabilecek hazırlığa sahip olması şart koşuluyor. ABD'de bir evi taşımanın maliyeti yaklaşık 150 bin ila 500 bin dolar arasında değişiyor. Ancak uzmanlar Nantucket gibi ultra lüks bölgede bedava bir eve sahip olmanın hâlâ avantajlı olduğunu söylüyor. Zira adada bir evin ortalama satış fiyatı 4,4 milyon dolar (200 milyon TL) seviyesindeyken boş arsaların fiyatı 1,6 milyon dolara (73 milyon TL) kadar çıkıyor. Bu arada bölgede yaşayan isimler arasında futbol antrenörü Bill Belichick, iş insanı Dave Portnoy ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry bulunuyor.