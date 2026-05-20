Şaka değil tamamen gerçek! 136 milyon TL’lik ultra lüks malikanesini bedavaya verecek ama tek şartı var
ABD'nin ultra zenginlerinin uğrak noktası olan dünyaca ünlü Nantucket Adası'nda yer alan 3 milyon dolar (yaklaşık 136 milyon TL) değerindeki müstakil bir ev, emlak piyasasında eşine rastlanmamış bir ilanla tamamen ücretsiz olarak satışa çıkarıldı. Kıyı erozyonu riski taşımayan ve bir dönümden büyük arazi üzerinde bulunan 3 yatak odalı lüks evin sahibi, mülkü bedavaya vermek için alıcının evi 6 ay içinde arsadan başka bir yere taşıması şartını koştu.