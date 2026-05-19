ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentinde bulunan Islamic Center of San Diego camisinin çevresinde silahlı saldırı düzenlendi.

Olayın, Clairemont Mesa bölgesindeki Eckstrom Avenue üzerinde meydana geldiği bildirildi.

BÖLGEYE ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, ambulans ve özel harekat birimleri yönlendirildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, Balboa Avenue çevresi ile Interstate 805 otoyolunun bazı bölümleri geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 ÖLÜ

ABD basınında yer alan ilk bilgilere göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Olayda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilirken, yaralı sayısına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

YOĞUN SİLAH SESLERİ DUYULDU

Sosyal medyada paylaşılan tanık ifadelerinde bölgede yoğun silah sesleri duyulduğu ve geniş çaplı polis hareketliliği yaşandığı aktarıldı.

San Diego Polis Departmanı, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer saldırının nedeni ve saldırgan ya da saldırganlara ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olay, ABD’de ibadethanelere yönelik güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.