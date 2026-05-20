Güney Kore'den politika değişikliği! Kuzey Kore adımı dikkat çekti

Güney Kore, Kuzey Kore politikasında dikkat çeken bir söylem değişikliğine gitti. Yayımlanan yıllık raporda, Pyongyang ile ilişkilerde daha sert ve baskıcı yöntemler yerine barışçıl bir arada yaşama anlayışının öne çıkarılacağı mesajı verildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'ye yönelik politikalarında izlediği ilkelerin yer aldığı yıllık raporunu yayımladı.

Kuzey Kore'nin iç sistemine saygı duyulduğu ve iki ülke arası olası bir birleşmenin "asimilasyon yoluyla" hedeflenmediği vurgulanan raporda, Seul hükümetinin Kuzey Kore ile "baskı ve çatışma yerine barışçıl bir arada yaşama" odaklanacağı belirtildi.

Raporda, bölgede "barış içinde bir arada yaşamanın sistematik temelinin oluşturulmasını" hedefleyecek ikili bir anlaşmanın önemine işaret edildi.