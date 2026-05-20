Savaş çıkartıp mahkemeden kaçıyor! Siyonist çakal yine bahane üretti

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Savaş çıkartıp mahkemeden kaçıyor! Siyonist çakal yine bahane üretti

İsrail mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun bugün görülmesi planlanan yolsuzluk davası duruşmasını “diplomatik ve güvenlik” gerekçeleriyle iptal etti. Son günlerde güvenlik toplantıları nedeniyle Netanyahu’nun duruşmalarında peş peşe erteleme ve saat değişikliği kararları alınması dikkat çekti.

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yargılandığı yolsuzluk davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, bugün yapılması planlanan duruşmanın iptal edilmesi yönündeki başvuruyu kabul etti.

Netanyahu’nun avukatı tarafından yapılan başvuruda, iptal talebinin “diplomatik ve güvenlik” gerekçelerine dayandığı belirtildi. Mahkemenin, savunma tarafının sunduğu yazılı ve sözlü açıklamalara itiraz etmeden duruşmanın ertelenmesine onay verdiği bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad'ın bugün görülmesi planlanan yolsuzluk davası duruşmasının iptali için mahkemeye talepte bulunduğu bildirildi.

Mahkeme, Haddad'ın sunduğu yazılı ve sözlü gerekçelere itiraz etmedi ve iptal talebini kabul etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dün yapılan yolsuzluk duruşmasının bitiş saati, "diplomatik ve güvenlik" gerekçeleriyle planlanandan erkene alınmıştı.

İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin son iki günde peş peşe güvenlik toplantıları gerçekleştiren Netanyahu'nun yolsuzluk duruşmaları iptal edilmiş ya da erken sona ermişti.

Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

