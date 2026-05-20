İslam Merkezine saldıran canilere operasyon! FBI cephanelik buldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Federal Soruşturma Bürosu, San Diego İslam Merkezi’ne yönelik kanlı saldırıya ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin internette tanıştığını, nefret içerikli platformlarda radikalleştiğini ve bağlantılı adreslerde çok sayıda silah ele geçirildiğini açıkladı.

ABD’nin California eyaletindeki San Diego İslam Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Federal yetkililer, olayın arka planında organize nefret içerikli dijital ağların etkili olduğuna dikkat çekti.

FBI tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıyı gerçekleştiren 17 ve 18 yaşındaki iki fail, internet üzerinden tanıştı. İkilinin daha sonra farklı dini inançlara karşı nefret söylemleri üreten çevrimiçi platformlarda aktif hale geldiği ve özellikle İslam karşıtı paylaşımlar yaptığı belirtildi.

 

FBI yetkilileri, San Diego'da düzenledikleri basın toplantısında, 18 Mayıs'ta kentin en büyük İslam merkezine düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

FBI yetkilisi Mark Remily, 17 ve 18 yaşlarındaki iki saldırganın internet ortamında tanıştığını, İslam dahil birçok din karşıtı nefret içeriklerini paylaştıklarını ve bu tür forumlarda yer aldıklarını ifade etti.

 

Remily, iki saldırganın bu nefret söylemlerinden etkilendiklerinin açık olduğunu ve Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ve ırkçılık içeren bu ortamlar konusunda tüm kesimlerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

 

Bağlantılı evlerde 30 silah ele geçirildi

FBI yetkilisi ayrıca, iki saldırganla bağlantılı evlerde yapılan aramalarda toplam 30 ateşli silahın ele geçirildiğini ve saldırganların başka saldırı planlarının olup olmadığının araştırıldığını aktardı.

Öte yandan, Polis Şefi Scott Wahl da saldırganlardan birinin annesinin aynı gün polisi arayarak "oğlunun intihara meyilli olduğunu" ve "evden kaçtığını" bildirmesi üzerine aramaların başlatıldığını açıkladı.

 

Wahl, annenin ihbarından iki saat sonra San Diego İslam Merkezi'ne yönelik silahlı saldırının başladığını kaydetti.

San Diego İslam Merkezi'ne saldırı

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne 18 Mayıs Pazartesi günü silahlı saldırı düzenlenmişti.

 

Saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, iki saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu bildirmişti.

ata

17 yaşına kadar bayağı radikalleşecek yılları varmış... bunlar öyle tek başına gelişemez..

Hayallerim kabusa döndü

Abd dünyayı,,, İsrail abdyi,,,, abdyi epişteinler yönetiyor..... Hayellerim kabusa döndü... Oysaki hayaller ülkesiydi... Chpnin ilericilik, çagdaşlık,, aydınlanmacılık, bir doktor kaybettik gazına gelip batıya tapan gençlerin vay vay haline vay vay gene seni andım kulakların çınlasın.... Abd çıldıringggg oldi.... Yalanlar pardon masallar ülkesi
