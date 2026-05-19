Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor

Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor

Bolivya’da madenciler, sendikalar ve sosyal örgütler; yakıt tedarik sorunları, yüksek enflasyon, dolar kıtlığı ve ekonomik kriz nedeniyle hükümeti protesto ediyor. La Paz çevresindeki gösterilerde polis ile eylemciler arasında çatışmalar yaşandı.

Bolivya’da uzun süredir devam eden ekonomik sıkıntılar, hükümet karşıtı protestoları büyüttü.

Madenciler, sendikalar ve sosyal örgütler; yakıt tedarikindeki aksaklıklar, yüksek enflasyon, dolar kıtlığı ve hayat pahalılığına karşı sokaklara çıktı.

 

Bolivya’da madenciler, sendikalar ve sosyal örgütler, ülkede uzun süredir yaşanan yakıt tedarik sorunlarını, yüksek enflasyonu, dolar kıtlığını ve ekonomik zorlukları protesto ediyor.

 

Ulusal basında yer alan habere göre, yönetimsel başkent La Paz çevresinde toplanan ve hükümetin istifasını talep eden protestocular yollara barikat kurarak polisle çatıştı.

 

Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, eylemciler molotofkokteyli ve taşla karşılık verdi.

 

Çevredeki çok sayıda araç, protestolar sırasında ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

